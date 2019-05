Causeries éducatives avec les migrants à l’Espace Youssoufia pour le Développement Local à Rabat

Rabat - Dans le cadre du projet régional « Favoriser la santé et la protection des migrants vulnérables transitant par le Maroc, la Tunisie, la Libye, l’Egypte et le Yémen » financé par la Coopération de Finlande pour le Développement, l’OIM Maroc en collaboration avec l’Association d’Aide aux Mineurs Migrants (AAMM) a organisé la première causerie éducative avec les migrants le Vendredi 03 Mai 2019 dans les locaux de l’Espace Youssoufia pour le développement local à Rabat. Ladite causerie vise la sensibilisation et le partage d’information avec les communautés de migrants. Cette séance a porté sur l’organisation du système de santé marocain et sur la filière de soins de santé dans la préfecture de Rabat.

Inscrit dans une approche interactive et participative, les migrants présents ont été conviés dans un premier temps à partager leurs expériences, difficultés d’accès et attentes. Par la suite, le facilitateur a apporté des réponses claires aux problématiques soulevées tout en sensibilisant aux spécificités du circuit de soins à Rabat. Une explication et description détaillées du système de santé ont été réalisées et des supports ont été distribués. Les migrants ont particulièrement été sensibilisés quant à leurs droits et au besoin de dialoguer avec les professionnels de santé. A l’issue de cette causerie, s’est tenu un repas traditionnel et convivial autour d’un couscous ainsi qu’une donation de kits hygiéniques standards (et adaptés).

Les participants, au nombre de 32 (15 femmes et 17 hommes), dont des membres d’associations pour migrants (ODTi, Collectif des femmes migrantes) ont témoigné d’une grande satisfaction quant à cette séance. Certains participants ont dit : «Les migrants ne disposent pas de ces informations, c’est vraiment utile que quelqu’un puisse les renseigner sur comment aller se soigner » ; « Nous pensons que c’est gratuit mais arrivé à un certain niveau de soin, à l’hôpital, il faut payer » ; « C’est important de savoir communiquer avec les médecins pour qu’ils nous orientent selon nos besoins et difficultés ». L’OIM est convaincu que des migrants disposant des informations clés et utiles sur l’accès aux soins, seront à même de s’orienter et d’intégrer le système de santé publique.

Ces causeries sont organisées chaque premier vendredi du mois dans la zone de Youssoufia et chaque dernier vendredi du mois dans la zone de Yacoub El Mansour sur des thématiques différentes telles que la prévention des maladies transmissibles, les Violences Basées sur le Genre (VBG) et la Traite des êtres humains, les aspects juridiques et sociaux, les démarches administratives, le dialogue avec les autorités, la santé mentale et le soutien psychosocial. La prochaine séance prévue pour le Vendredi 31 Mai portera également sur l’accès aux soins et le droit à la santé.

