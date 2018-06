Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Signature d’un accord entre le Gouvernement Princier et Sant’Egidio en faveur des réfugiés

Mercredi 30 mai 2018, Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, et Marco Impagliazzo, Président de la Communauté de Sant'Egidio, ont signé un protocole d'accord en faveur du programme "Corridors humanitaires" pour l’accueil de réfugiés en Italie, notamment ceux en provenance du Liban, pays prioritaire de la Coopération monégasque.

La contribution du Gouvernement Princier, à hauteur de 500 000 euros, va permettre pendant quatre années, d’aider Sant'Egidio et ses partenaires associatifs à poursuivre leur intervention en faveur des réfugiés.

Il s’agit plus particulièrement d’accorder à des personnes très vulnérables (des victimes de torture ou violence, des familles avec enfants, des femmes seules, des personnes âgées, des malades ou des personnes en situation de handicap) une entrée légale sur le territoire italien dans le cadre d’une admission pour motif humanitaire.

Le programme réunit l’ensemble des conditions d’accueil et d’insertion nécessaires à une bonne intégration à travers l’appui au logement, à l’alimentation, à la santé, à l’éducation et à la formation professionnelle.

La collaboration avec Sant'Egidio est le résultat d’une attention particulière de la Principauté envers les migrants et les réfugiés "l'un des plus petits Etats d'Europe, toujours attentif au respect des droits de l'homme et aux côtés de ceux qui sont contraints de quitter leur pays à cause de la guerre ", a déclaré Gilles Tonelli.

Pour mémoire, entre 2015 et 2017, près de 80 000 réfugiés ont bénéficié d’un appui direct de la Coopération monégasque dans les domaines de la santé, de l’alimentaire, de l’éducation et de l’emploi.

Par ailleurs, en lien avec les autorités françaises et une ONG monégasque, et sous l’égide du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), la Principauté accueille sur son propre territoire ou dans les environs immédiats une cinquantaine de familles de réfugiés, leur assurant des conditions d’insertion optimales.