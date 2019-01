Mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador durante Atención Integral para afectados de Huracán Willa en Tuxpan, Nayarit

Palabras del presidente de México durante su visita de seguimiento a los programas de atención para personas damnificadas

Amigas, amigos de Tuxpan y de otros pueblos, comunidades, municipios de Nayarit:

Me da gusto estar aquí con ustedes, regresar a Tuxpan para evaluar el programa de apoyo a damnificados, damnificados del huracán y damnificados de la política neoliberal.

Como ustedes saben, se dan cuenta, padecen, hay una tremenda crisis de bienestar social en nuestro país.

Francisco I. Madero utilizó para enfrentar al porfiriato una frase bíblica, dijo en aquel entonces: ‘El pueblo tiene hambre y sed de justicia.

Y estoy muy consciente de esa demanda, de ese anhelo de justicia. Sólo es cuestión, porque existe la voluntad, tengo los sentimientos suficientes, es cosa de que nos organicemos para que poco a poco vayamos enfrentando los grandes y graves problemas nacionales, porque está así de problemas todo el país.

Los que se fueron dejaron muy enredado todo y un cochinero que hay que limpiar. Pero sí se puede.

¿Cómo se puede? Es una fórmula sencilla, pero eficaz.

¿Por qué vamos a poder sacar adelante a nuestro país y sacar de la pobreza a nuestro pueblo? Porque vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad. Me canso ganso.

¿Qué pasaba? El dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, se quedaba en unas cuantas manos, se lo robaban.

Hoy lo dije en la mañana: El gobierno no estaba organizado, preparado para beneficiar al pueblo. Estaba organizado para el saqueo, para el robo. Eso es lo que ya se terminó.

Pero ahí vamos, poco a poco, uno por uno. Vamos a atender a todos, a escuchar a todos, a respetar a todos, porque este cambio lo tenemos que hacer sin arbitrariedades, sin autoritarismo. Lo tenemos que hacer con convencimiento, persuadiendo, sin chivos expiatorios, exactamente.

Es una transformación de la vida pública del país que tiene que ver con lo material y con lo espiritual, bienestar material y bienestar del alma.

Ahora aquí, en Tuxpan, nos informan del avance del programa que todavía no concluye de apoyo a damnificados, pero quiero decirles también que va a haber ya, se están llevando a cabo acciones para el bienestar, y que a todas las familias pobres se les va a atender, aunque sea un apoyo por familia.

Y se los voy a explicar, porque me tienen que ayudar.

¿Cuál es la estrategia? No queremos pasar el dinero, aunque ya hay otros servidores públicos, de todas maneras no queremos pasar el dinero para la gente por la estructura administrativa del gobierno.

Sí me entienden, ¿verdad?

Porque en el mejor de los casos es como un embudo: arriba lo más ancho y ya cuando llega, muy poquito.

Entonces, sólo va a funcionar así lo indispensable. Que hay que construir un hospital, que hay que construir un camino, que hay que construir una escuela, pues ni modo, ahí sí las dependencias con las normas, los procedimientos.

De todas maneras, cuidar el presupuesto, que se hagan las obras, que se hagan bien, que no haya soborno al constructor, que no se designe a constructores que están cerca de los funcionarios.

Pero eso vamos a tratar de evitarlo, lo que queremos es que el presupuesto, la mayor cantidad, sobre todo lo que va a la gente humilde, llegue directo al beneficiario, desde la Tesorería de la Federación hasta el beneficiario.

Por eso se está haciendo el Censo de Bienestar. Si no se está haciendo bien, se va a tener que hacer bien, pero necesitamos ese censo.

Hasta ahora a nivel nacional, según me han informado, ya llevan 20 millones de familias censadas.

Con ese censo es que se van a entregar tarjetas, ya sea de banco o tarjetas para recibir los apoyos, personalizadas; que cada beneficiario tenga su tarjeta de banco y ya sabe cuánto le corresponde, va al banco y saca su dinero.

Si es un adulto mayor, si es una persona con discapacidad, si es un productor del campo, si es un becario que está estudiando en primaria, secundaria, preparatoria o universidad, todos los apoyos van a ser así, de manera directa. Es un proceso, nos está llevando tiempo.

Les voy a poner un ejemplo: Entregaban a los adultos mayores mil 160 pesos cada dos meses; ahora ya se van a entregar dos mil 550 pesos cada dos meses, el doble.

Pero, ¿cómo se entregan?, ¿cómo le llega al adulto mayor el dinero, los dos mil 550 pesos? Sin moche, completo.

Para eso estamos estableciendo un sistema. Los adultos mayores de la ciudad ahí no tienen problema, porque hay sucursales bancarias, pero en la mayor parte del territorio del país no hay sucursales bancarias.

Otra de las tragedias es que acabaron con los bancos, entregaron todos los bancos, nada más dejaron un banquito, que se llama Bansefi, y ahora se va a convertir en un bancote, porque va a ser el Banco del Bienestar. Y ese Banco del Bienestar sí va a tener sucursales, hasta en las comunidades más apartadas.

Pero tenemos que ir creando esa infraestructura que no existe. Además, para operar con tarjeta esos bancos, se requiere de comunicación, se requiere de internet.

Y también otra tragedia es que no tenemos comunicación en nuestro país por internet, ni siquiera entra en las cabeceras municipales la comunicación de telefonía celular.

De Mazatlán para acá, por la carretera, para hablar hay que estar esperando los tramos en que llega la ansiada señal, por tramos, estoy hablando de la carretera principal de Mazatlán a Tepic.

Y así es en todo el país, solo hay señal en las grandes ciudades. En el 75 por ciento del territorio nacional no hay comunicación por Internet.

Ya eso se va a resolver, porque nos dejaron también, nos les alcanzó a llevarse todo, nos dejaron 26 mil kilómetros de líneas de la Comisión Federal de Electricidad y por esas líneas vamos a meter el internet a todo México, a todo el país.

Pero necesitamos crear la infraestructura y esto requiere de mucha organización.

En el Programa de Adulto Mayor no se tomaba en cuenta al jubilado, al pensionado del Issste, del Seguro, no se les daba nada. Y ahora ya van a recibir su apoyo nada más jubilados, pensionados del Seguro que tienen derecho a recibir esta pensión son un millón 500 mil, pero llevo un mes queriendo tener el padrón de los adultos mayores del Imss. Fíjense que soy el presidente de la República y me cuesta por la burocracia.

Ya logré que ayer dispersaran apoyos para 450 mil adultos mayores asegurados y pensionados del Seguro Social, ya. Pero falta y no crean que es muy difícil, porque en la cuenta donde reciben su pensión, su jubilación los del Issste, los del Seguro, es en la misma cuenta en la que hay que depositarle su apoyo.

Aquí aprovecho también para decirle no sólo a los del Seguro y del Issste de Tuxpan, adultos mayores, sino de todo el país que cuando vayan al banco ya revisen, porque ya van a tener ahí su apoyo adicional.

Pero todo esto es un proceso, es crear un sistema distinto, que no haya intermediarios: ‘No, es que yo soy del movimiento independiente Francisco I. Madero o del Movimiento Independiente Francisco Villa, o de la Antorcha Mundial, y me vas a dar a mí el dinero, y yo lo voy a entregar, a repartir a la gente’. No primo-hermano, eso ya se acabó.

Ahí hay organizaciones, pero como arroz, que se dedican nada más los dirigentes a ver que el gobierno les entregue los apoyos para la gente, y ellos se quedan con la mayor parte. Se acabó ya esa extorsión. Va a ser directo el apoyo.

Adultos mayores el doble de lo que les estaban entregando y parejo para todos los adultos mayores del país.

No se va a discriminar a nadie, lo mismo les digo aquí, en Tuxpan, más en Nayarit que es un estado con tanta pobreza.

Todos los discapacitados de Nayarit, sobre todo niñas y niños, todos, van a tener su pensión: dos mil 550 pesos mensuales. No, no mensual, cada dos meses, igual que el adulto mayor, que no voy a decir mentiras, nunca digo mentiras. Me equivoqué. Cada dos meses dos mil 550 pesos a personas con discapacidad.

Los jóvenes, todos los jóvenes en Tuxpan, en Nayarit, este es un programa muy importante. Todos los jóvenes, pero ya, que no tengan trabajo, ya pueden ser contratados desde ahora.

Ahora voy a explicarles cómo lo vamos a hacer.

Todo tiene que ver con la instrumentación, ya tengo el presupuesto. Tengo para este programa de contratar a los jóvenes desempleados, tengo autorizados 44 mil millones de pesos para dos millones 600 mil jóvenes.

¿En qué consiste este programa y en qué me tienen que ayudar?

Si nos esperamos a que las grandes empresas sean las que se encarguen de la capacitación de los jóvenes, aunque nos están ayudando esas empresas, lleva tiempo.

Y aquí, por ejemplo, en Tuxpan no hay grandes empresas, pero sí hay talleres de carpintería, de electricidad, de mecánica, hay tiendas; bueno, hay despachos jurídicos.

¿Qué tienen que hacer los dueños de estos talleres? Y se los pido. Que vean que si hay un joven de 18 a 29 años sin trabajo, que sea un familiar, pero no tiene trabajo, o un conocido, vecino de su comunidad, de su ejido, de su pueblo, de aquí de la cabecera municipal, no tiene trabajo: ‘A ver, vente’. Y se llena nada más un formato y se compromete a que va a ser su tutor, que le va a enseñar al joven, y ese joven va a recibir un salario de tres mil 600 pesos mensuales, mientras se va capacitando.

¿Qué necesitamos los tutores? Porque si se le da al joven así el dinero sin ningún compromiso, no va a funcionar.

Lo que queremos es que el joven esté capacitándose, lo que queremos es que el joven sea aprendiz, que tenga un maestro que nos ayude, no sólo enseñarle una habilidad técnica, no sólo a formarlo como un trabajador con oficio.

Lo que queremos es que también el maestro, el maestro albañil, el maestro carpintero, el maestro mecánico, el dueño de una tienda vaya orientando al joven, lo vaya induciendo para que tome el camino del bien; que lo vaya formando, porque esta es una labor que tenemos que hacer entre todos: moralizar la vida pública del país.

Entonces, todos los jóvenes de Tuxpan, todos, de 18 a 29 años que no tengan trabajo ya se pueden inscribir, y mi palabra que van a ser contratados y a obtener un salario de tres mil 600 pesos mensuales. No hay límite, no hay límite.

¿Para cuántos? Para todos.

¿Sí se entiende o no se entiende?

¿Y por qué lo hacemos? Porque es mil veces mejor tener a los jóvenes trabajando y estudiando que tenerlos en la calle. No vamos a poder resolver nunca el problema de la inseguridad y de la violencia si les seguimos dando la espalda a los jóvenes. Tenemos que atender a los jóvenes. Esa es la filosofía de este programa.

Por eso les decía: damnificados del huracán y damnificados del abandono, y de lo que ha significado la política neoliberal, que no es más que neoporfirismo.

Entonces, vamos a atender a todos.

Lo mismo con las becas, los que estudian en el nivel básico, en primaria, secundaria, su beca, mil 600 pesos cada dos meses.

Los que estudian en la preparatoria, todos los que estudian preparatoria, mil 600 pesos cada dos meses, todos.

Los que están en la universidad de familias humildes, de familias pobres, como la mayor parte de las familias de Nayarit.

Por eso es para todos prácticamente este programa aquí, sobre todo en esta zona afectada por el huracán. Todos los que están estudiando nivel superior, en el nivel universitario, su beca, dos mil 400 pesos mensuales para todos.

Otro programa que ya se está aplicando, nada más que va a llevar su tiempo por lo que les estoy explicando, pero ya tenemos los recursos, ya está decidido, se van a entregar pequeños créditos para el que tiene un taller, una pequeña tienda, que tiene un taller artesanal, que se dedica a las actividades productivas artesanales, pero no tiene crédito, le falta un apoyo para comprar su mercancía, para comprar sus herramientas, para comprar su equipo.

Va a haber un pequeño crédito. Vamos a empezar con seis mil pesos, también para todos los que tengan un pequeño negocio. Seis mil pesos sin intereses.

Se llama Tandas para el Bienestar. Se entregan seis mil pesos, también nada de burocratismo. Es su tarjeta del banco con una hojita donde viene muy claro cuáles son los compromisos. Se recibe el recurso y tienen un plazo de tres meses, que no se devuelve el crédito. Tres meses de gracia.

Pasando esos tres meses, al cuarto mes se empieza a pagar 500 pesos mensuales. Se termina de pagar y automáticamente ya reciben 10 mil. Se terminan de pagar y automáticamente 15. Se termina de pagar y 20, sin intereses, a la palabra, confiando en la honestidad de nuestro pueblo.

Por eso es este programa, porque nuestro pueblo es trabajador y es honesto. La principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo.

Yo estoy seguro que todos van a devolver lo que se les entregue. Y va a ser un fondo revolvente.

Se va a beneficiar a millones de mexicanos y vamos a reactivar la economía desde abajo, para que la gente tenga ingresos y tenga bienestar.

No es ir a un banco porque ya imagínense en el caso que les dieron crédito, lo que tenían que pagar de intereses.

Sería como, estoy revisando el caso del Infonavit, que pagan y pagan, y pagan y nunca dejan de pagar. Eso lo vamos a arreglar también.

Aquí está el secretario me va a ayudar a eso.

Y, ¿han oído hablar de Nacional Financiera? Está fácil ahí conseguir un crédito, sobre todo para la gente del pueblo. Nunca, nunca.

Por eso son estos programas y lo mismo con el crédito ganadero a la palabra.

Ejidatarios, pequeños propietarios, como aquí acabo de entregar los primeros, 10 novillonas, un semental, ahí está.

¿Cómo van a pagar? A tres, cuatro años con las crías, sin intereses, eso es lo que se está llevando a cabo.

Y lo que decía el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, su tarjeta al campesino y le va a llegar su apoyo de manera directa, su dinero que le corresponde por hectárea; entre menos tengan más van a recibir, porque esa es la justicia.

Y se va a resolver el problema de la compra de las cosechas y se van a establecer precios de garantía para los productos del campo en los almacenes Diconsa, se va a comprar maíz, se va a comprar frijol a precio justo.

Ahora veo algunas organizaciones que están planteando a 17 pesos el kilo de frijol, a 20 pesos el kilo de frijol, a 25 pesos, ¿cómo es que ahora piden tanto? Si antes no hicieron nada.

Acá no va a ser así, va a ser lo justo. Ya creo que son 14 mil 500 la tonelada, pero se va a mantener fijo, sin además quedarle a deber al productor. Es entrega su producto, recibe su dinero, dando y dando.

Ahí vamos a ir poco a poco.

Lo del CENDI, ¿qué les digo a los CENDI? Ya está el presupuesto, ya está nada más que, lo mismo, aunque sean nuestros compañeros, no va a haber dinero directo, porque si no, no vamos a normalizar la situación de los CENDI.

Ya se autorizó para que esté en el presupuesto federal de este año y ya hay presupuesto suficiente.

Que no les digan que no hay presupuesto, que no han querido entregar el dinero.

Hay que decirles a los dirigentes que vayan a ver a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, que tiene instrucciones de que empiecen a bajar los apoyos para los CENDI, eso es lo que hay que hacer.

Pero que ya no estén esperando que el dinero se va a entregar a una asociación. No. Directamente, como es el sistema de la Secretaría de Educación Pública. Así se va a regularizar todo lo que tiene que ver con los CENDI.

Lo mismo le digo a los maestros de Telebachillerato y le digo también a los trabajadores eventuales, por honorarios de la Secretaría de Salud, ya se pueden imaginar lo que nos encontramos.

Hay como 70 mil trabajadores eventuales en la Secretaría de Salud, y lo mismo en Educación que no están basificados.

No puedo comprometerme así, de la noche a la mañana, pero dura seis años el gobierno, y voy a ir poco a poco, y vamos a ir resolviendo el problema de todos los que están ahora como eventuales o como honorarios.

¿Saben por qué lo voy a poder hacer? Porque ya cortamos el copete de privilegios que había arriba.

Ya no hay sueldos, ¿se acuerdan cuánto ganaban los de arriba? Hasta 600 mil pesos mensuales. Ya eso se acabó.

Ya no hay aviones de lujo. Ya el avión presidencial está allá, en Los Ángeles, está por venderse.

Y viene una feria, porque vamos a vender como 70, 80 aviones y helicópteros que utilizaban los altos funcionarios públicos, y vamos a vender como 200 camionetas blindadas.

Va a haber un tianguis para que todo el que quiera adquirir camionetas, ahí están, las blindadas. Nada más que se va a cuidar de ver quién la compra, porque no queremos que se usen para hacer travesuras. Pero se van a vender todas las camionetas.

No puede haber gobierno rico con pueblo pueblo pobre.

En el caso de la luz decirles, mi compromiso es, como en el caso de las gasolinas y del diésel, que no haya aumento en términos reales.

Déjenme un tiempo porque no puedo comprometerme a lo que no voy a cumplir o no voy a poder cumplir. Mejor vámonos poco a poco, pero de que va a haber justicia, va a haber justicia en México.

Tengo que ir todavía, tenemos que ir a Tecuala y de ahí vamos a Mazatlán, iniciamos una gira mañana y pasado por Sinaloa.

Yo voy a regresar.

Miren, no puedo estar sólo en Tuxpan, como ustedes comprenderán, porque los otros municipios también hay que verlos, ¿verdad?

Que les parece si nos volvemos a reunir en tres meses, pero en Santiago o en Rosa Morada.

¿Qué quieren? ¿o Ruiz?

Aquí ya no se puede, he venido dos veces, ya estoy abonado aquí, en Tuxpan yo.

Vamos a votar tres, lo que diga la gente.

A ver, que levante la mano, es entre Ruiz, Ixcuintla o Rosa Morada ¿De acuerdo?

A ver, los que quieran que sea Ruiz que levanten la mano. A ver, bájenla.

Rosa Morada que levanten la mano. Ya se lo llevó Ruiz.

A ver, Santiago Escuincla que levante la mano.

No, ya se lo llevó Santiago. Allá vamos, a Santiago.

Pero después regreso para Tuxpan, nos vamos a seguir encontrando, ¿de acuerdo?

Voy a seguir recorriendo los pueblos.

Vamos a que se termine antes de… finales de febrero todo el programa emergente de apoyo a damnificados. Es mi compromiso.

Los que todavía no han recibido sus apoyos los van a recibir antes de que termine febrero y va a empezar el programa de vivienda y el programa de desarrollo urbano, y todo el programa de bienestar. Y lo vamos a seguir constatando, lo vamos a seguir evaluando.

Vamos a seguirle dando seguimiento entre todos, porque yo no me voy a divorciar del pueblo. No es que ya gané, ya ganamos, y nosotros a gobernar y el pueblo a sus quehaceres. No,

Vamos a estar siempre juntos: gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.

¡Que viva Tuxpan!

¡Que vivan las comunidades y los pueblos de Nayarit!

¡Que viva Nayarit!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!