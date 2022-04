La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado - Centroamérica, Colombia, México y República Dominicana

Introducción

La historia reciente de Honduras, El Salvador y Guatemala, así como de México y Colombia, está marcada por la presencia sistemática de conflictos internos, violencia generalizada y crimen organizado. Desde el decenio de 1990, la apertura de las economías, sumado a la debilidad institucional de los Estados, la pobreza y la desigualdad socioeconómica, favoreció el crecimiento de redes transnacionales de narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.

Según Solís y Rojas Aravena (2018), el narcotráfico ha jugado un rol fundamental en las economías de América Latina: con su mercado multimillonario y sus complejas estructuras, cómo los cárteles, pandillas y maras, despliegan en esta parte de América Latina una proporción muy sustantiva de sus operaciones de producción y comercio. Esto trae consigo una serie de problemas asociados, siendo las altas tasas de homicidios en los países referidos el indicador más fehaciente de ello.

La mayor parte del crimen organizado (CO) en la región se destaca actualmente por su carácter transnacional. En otras palabras, el CO implica delitos que no sólo son internacionales (es decir, los que cruzan fronteras entre países), sino aquellos que por su naturaleza implican la transferencia transfronteriza como parte esencial de la actividad delictiva. En el caso de la región mesoamericana y de Colombia, el narcotráfico ha tenido y tiene un impacto importante; sin embargo, las actividades del CO se han extendido del narcotráfico hacia otras actividades ilícitas, y las organizaciones criminales encontraron en las rutas migratorias, dentro y fuera del territorio nacional, la oportunidad para realizar secuestros, extorsiones, asesinatos, incorporación forzada de migrantes a las organizaciones criminales, trata y tráfico de personas, agresiones sexuales y cobro de cuotas por uso de medios de transporte, entre otros (Cantor, 2014; Ramos Lira, Saucedo González, y Saltijeral Méndez, 2016; Tickner et al., 2019; Calva et al., 2015).

El CO transnacional tiene, además de su vinculación internacional, la particularidad de estar más estructurado que otros tipos de hechos delictivos. Tiene un impacto muy notorio tanto en lo social, como en lo político y en lo económico, a nivel individual, comunitario e incluso nacional. Pero como señalan Solís y Rojas Aravena (2008) su mayor impacto en la región está relacionado con la violencia que genera y que atenta de manera directa e indirecta contra la vida de los individuos, principalmente contra las mujeres y las niñas.

Las mujeres son especialmente susceptibles a las actividades delictivas del CO: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acredita los “impactos diferenciados que la criminalidad genera en mujeres y niñas, lo cual se ve reflejado en las presiones, amenazas y acosos que sufren muchas mujeres y adolescentes para ser reclutadas de manera forzosa por organizaciones criminales y ser obligadas a participar de actividades ilícitas” (CIDH, 2018).

Igualmente, investigaciones en México apuntan a que en los territorios donde el narcotráfico y el CO controlan vastos espacios comunitarios, aumenta la “gravedad de los hechos violentos y los asesinatos de mujeres, al mismo tiempo que disminuye la denuncia por parte de los familiares de mujeres asesinadas por el temor de que sus hijas-víctimas sean asociadas con estas organizaciones criminales” (Ramos Lira, Saucedo González y Saltijeral Méndez, 2016 p. 660; Segato, 2016).

Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (CONAVIM) del Gobierno de México “el fenómeno del crimen organizado ha puesto en evidencia la presencia de mujeres y niñas en diversos papeles y escenarios: como parte de las organizaciones; como eslabón de las cadenas de distribución, sobre todo de drogas (mulas y narco-menudistas); y desde luego, como mercancía: tráfico de personas para prostitución forzada, cine porno y divertimento de integrantes de las organizaciones” (CONAVIM, 2012 p. 28). Algunos estudios llegan a sugerir que la mayor inserción de mujeres en el CO, sobre todo en sus eslabones más bajos, se deben, entre otros factores, a una lógica de autoprotección: al colaborar activamente con estos grupos, estarían menos expuestas a las violencias directas que estos generan (Ramos Lira, Saucedo González, y Saltijeral Méndez, 2016). De igual manera, la falta de opciones en el mercado legal para generar medios de vida puede empujar a las mujeres, sobre todo a las migrantes que poseen menos acceso a redes de apoyo y atención del Estado, a involucrarse con la actividad delictiva como forma de producir ingresos.

Este estudio presenta un diagnóstico del conocimiento sobre la relación entre el CO y la violencia contra las mujeres y las niñas (en adelante, VCMN), incluyendo el femicidio/feminicidio. Dada la naturaleza crítica del impacto que tiene este tipo de crimen en la vida de las mujeres y niñas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha identificado la urgencia de coordinar el desarrollo de una investigación que logre establecer una relación entre el CO y los distintos tipos de VCMN, incluyendo el femicidio/feminicidio.

Esta investigación se enmarca en la Iniciativa Spotlight, producto de un trabajo en conjunto entre la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para eliminar todas las formas de VCMN a escala global, incluyendo el femicidio/feminicidio. Dentro del Programa Regional para América Latina, este programa se ha propuesto contribuir a llenar ciertos vacíos de conocimiento en la comprensión de las temáticas de VCMN y femicidio/feminicidio, a través de la elaboración de estudios enfocados en entender mejor esta problemática en escenarios de alto riesgo y vulnerabilidad social dentro del ámbito de lo público y desde una perspectiva de seguridad ciudadana, siendo el presente uno de dichos estudios (PNUD, 2020).

Se espera que los resultados sirvan como aporte al diseño e implementación de políticas públicas y programas para mejorar los mecanismos de atención integral a la VCMN y al femicidio/ feminicidio en el contexto del CO. El enfoque de seguridad ciudadana exigiría recomendaciones o respuestas centradas en las personas, siendo exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención.

El presente informe consta de seis capítulos: El primero presenta los antecedentes, objetivos y la metodología utilizada. El segundo capítulo describe los términos clave y marcos conceptuales más utilizados para el estudio de la VCMN y el CO. El tercer capítulo presenta un análisis de los datos existentes y las brechas actuales sobre la prevalencia y el registro de las formas más comunes de VCMN, haciendo énfasis en la violencia de pareja íntima, la violencia sexual por no parejas, y el femicidio/ feminicidio. En el cuarto capítulo se profundiza en los diferentes tipos de CO en los países mencionados, el papel de las mujeres en las actividades ilícitas y el impacto de este tipo de crimen en las vidas de las mujeres y niñas. El quinto capítulo presenta una breve reseña de los esfuerzos llevados a cabo por parte de los Estados o de la sociedad civil, para enfrentar tanto la VCMN como al CO, así como algunos efectos no deseados que han tenido estas políticas y acciones en las mujeres. Por último, el informe finaliza con algunas reflexiones y recomendaciones para mejorar el estado del conocimiento sobre este tema.