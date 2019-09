La OIM fortalece las capacidades del Gobierno para el cuidado integral de los niños y niñas migrantes en México, cuya cifra ha aumentado en más del doble

Ciudad de México – El Instituto Nacional para la Migración de México (INM) ha informado acerca de un aumento del 131 % en la primera mitad de 2019 de la cifra de niños, niñas y adolescentes migrantes en ese país, en comparación con el mismo período del año anterior.

Durante los primeros seis meses de 2019, las autoridades de migración de México registraron a 33.000 menores entre los recién llegados, con un 26% de tal población (8.500 niños y niñas) que había ingresado sin estar acompañados por un adulto. Esta cifra no incluye a 21.900 adolescentes retornados a su país de origen con la asistencia del Gobierno mexicano durante este mismo período.

En respuesta a esto, la OIM se ha embarcado en una serie de reuniones regionales con los profesionales que trabajan en los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes en los estados fronterizos de México. Estos talleres permiten que los gobiernos locales aumenten su capacidad para poder brindar una respuesta integral y oportuna frente a las preocupaciones de los niños y niñas migrantes.

La OIM organizó reuniones con funcionarios de los estados fronterizos del sur (Cancún y Quintana Roo) los días 29 y 30 de agosto. Otro evento con los representantes de los estados fronterizos del norte (Tijuana y Baja California) tuvo lugar el 3 y 4 de agosto.

Durante cada uno de estos encuentros, se compartió un análisis acerca de las condiciones, características y la dinámica de los flujos migratorios en el cruce a través de México. Las reuniones también promovieron el debate en torno a la implementación de la Ruta Integral de Cuidados para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes. Este instrumento – diseñado por el gobierno federal mexicano, con el apoyo de la OIM, de UNICEF y del ACNUR – define responsabilidades institucionales específicas, y también las debilidades que han sido detectadas en los instrumentos existentes del gobierno.

“La migración de los niños, niñas y adolescentes es una cuestión prioritaria en la gobernanza migratoria de todo el mundo y en las Américas”, dijo la coordinadora de la OIM para el Programa Mesoamérica-Caribe, Alexandra Bonnie. “”Esto es así por la relevancia del fenómeno, la complejidad de sus causas y de sus consecuencias, las necesidades diferenciadas en materia de protección y asistencia y la necesidad de contar con un enfoque integral para proteger de forma efectiva los derechos humanos de todas las personas que conforman esta población”.

Estas actividades son parte del Programa sobre Migración Regional: Mesoamérica-Caribe, que es financiado por el Departamento de Estado de EE.UU. A nivel regional, en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración, el mencionado programa ha permitido el diseño y la implementación de las Directrices Regionales para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto de la migración.

"Lo que más he aprendido es a tener sensibilidad…el dolor que se siente al haber dejado todo detrás no se puede comparar con la sensación de saber que uno está en su propia casa,” dijo Gloria Elena Garza, Sub-secretaria de Legalidad y Servicios del Gobierno de Tamaulipas, respecto de la situación de los niños y niñas migrantes no acompañados en México.

Para mayor información por favor contactar a Tatiana Chacón en la Oficina Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, Tel: 506 22125328, Email tchacon@iom.int