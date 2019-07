Informe de situación América Central - México (4 de Noviembre, 2018 - 11 de Julio 2019)

PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO ASISTIDO

El programa de retorno voluntario asistido de la OIM tiene como objetivo lograr el retorno voluntario, ordenado y humano de los migrantes que no pueden o no quieren permanecer en sus países de tránsito o destino y desean regresar voluntariamente a su país de origen.

Desde el 4 de noviembre de 2018, la OIM ha brindado asistencia de retorno voluntario a 1703 personas, de las cuales 66 son niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

PAÍSES DE RETORNO

En México, la gran mayoría de los casos se registran en la Ciudad de México (52%) y en Tijuana (21%). El resto de los casos están registrados en Tapachula (20%), Monterrey (3%), Piedras Negras (2%), Guanajuato (1%), San Luis Potosí (1%), Celaya y Saltillo (0.8%). No obstante, se están incrementando las operaciones en el norte del país, específicamente en Ciudad Juárez.

Todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados registrados en México han sido beneficiados de un retorno voluntario asistido por vía aérea, debido a su alto estado de vulnerabilidad.

En el caso de Guatemala, el Programa de Retorno Voluntario ha operado desde la frontera con México en Tecún Umán por vía terrestre solamente. El 82% de las personas migrantes registradas en Guatemala retornaron a Honduras y un 18% a El Salvador.

En cuanto a medios de transporte, el 81% de las personas han sido retornadas por medio de transporte terrestre, el 5% por medio de transporte aéreo (niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados) y el 14% ha utilizado de manera alterna la vía aérea y terrestre para efectuar su retorno asistido.