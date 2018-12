Damnificados de Oaxaca exigen apoyos para reconstruir casas

Juchitán, Oax., Vecinos de Juchitán afectados por los sismos del 7, 9 y 23 de septiembre de 2017 bloquearon ayer una carretera para exigir a los gobiernos del estado entregarles la ayuda correspondiente a un segundo censo de afectados.

Molestos y decepcionados, señalaron que hace aproximadamente un mes funcionarios de la Coordinación Estatal de Vivienda (Cevi) de Oaxaca elaboraron un registro de personas afectadas a fin de entregarles un primer pago a mediados del presente mes, lo que no ocurrió.

Con pancartas y gritando consignas, los damnificados por los temblores (sólo en Juchitán suman 5 mil) manifestaron que muchos no han podido reconstruir sus viviendas porque no pueden pagar materiales ni mano de obra, que se han encarecido más de 40 por ciento.

Después de concentrarse en un crucero se dirigieron por la carretera Panamericana 180 a la escuela Imca y bloquearon la vialidad.

Hace tres semanas llegó gente de Cevi y nos registraron en su base de datos con la promesa de que nos pagarían la primera parte del apoyo el 15 de diciembre. Nada ocurrió, reprochó uno de los inconformes.

Los damnificados recordaron que el secretario de Finanzas, Jorge Gallardo, anunció recientemente ante el Congreso de Oaxaca que el pago se realizaría este mes.

Hay personas en la quinta y séptima sección que no tienen casa. Sabemos que los recursos están autorizados, pero no vemos nada. No nos vamos a mover de aquí. Somos un grupo independiente y queremos que nos den una respuesta, advirtió Azul del Carmen Gómez Torres.

Según la Cevi, 5 mil 179 damnificados de Juchitán y sus agencias recibirían a más tardar a mediados de diciembre un cheque de apoyo para la reconstrucción de sus casas.

A diferencia de Ixtepec y Asunción Ixtaltepec, entre otros municipios donde los damnificados recibieron certificados de materiales con valor de 120 mil pesos por pérdida total, de 15 mil por daño parcial y de 5 mil por afectaciones menores, en Juchitán los afectados recibirían un cheque al portador que podrían cambiar en efectivo.