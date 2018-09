Cruz Roja Mexicana entrega más de 1800 paquetes de ayuda humanitaria en la región del los volcanes

Habitantes de Ecatzingo y Atlautla recibieron estufas, kits de cocina, despensas, cobertores y colchones.

Es la entrega de ayuda humanitaria más grandes que ha realizado la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México.

Ecatzingo, México, 7 de septiembre 2018.- Un total de mil 850 familias de los municipios de Ecatzingo y Atlautla recibieron un paquete de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Mexicana, beneficiando a más de 7 mil personas de la región de los volcanes.

En una ceremonia que se llevó a cabo en el campo de futbol del deportivo Tetoxco, Fernando Suinaga Cárdenas, presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, dijo que el 7 de septiembre de hace un año se registró un sismo de 5.2 grados que afectó a estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, de inmediato nos movilizamos para ayudar a nuestros hermanos afectados en esas entidades.

“A un año de esa terrible tragedia, Cruz Roja Mexicana ha entregado más de tres mil 127 toneladas de ayuda humanitaria en el estado de Oaxaca, mientras que en Chiapas, se han entregado mil 217 toneladas”.

Aseguró que hasta el momento se han entregado más de cinco mil 611 toneladas de ayuda humanitaria que han beneficiado a más de un millón 452 mil personas en 8 estados del país.

“Hoy nos entusiasma estar en el municipio de Ecatzingo para distribuir ayuda humanitaria. Se distribuirán alrededor de 81 toneladas de ayuda humanitaria, la cual consiste en colchones, cobijas, estufas, despensas y kits de cocina. Esto beneficiará a más de siete mil personas de Ecatzingo y Atlautla”.

En el último municipio de la zona de los volcanes, que colinda con el estado de Morelos, Jorge Forastieri Muñoz, delegado Estatal de Cruz Roja Mexicana en el Estado de México señaló que cuando se habla de Cruz Roja normalmente vienen a nuestra mente las ambulancias y rescatistas brindando atención a personas que lamentablemente sufrieron algún accidente.

“Cruz Roja Mexicana es una institución dedicada completamente a servir a la humanidad, no depende de ningún gobierno, de ningún partido político, es un grupo de personas que de manera voluntaria ayudan a los demás”.

Recordó que cuando las personas enfrentan catástrofes, como terremotos, huracanes o inundaciones, cuando la gente necesita alimentos o tiene frío, Cruz Roja Mexicana siempre está ayudando en todo lo necesario.

“Por eso hoy venimos nuevamente con ustedes, a entregar esta ayuda humanitaria que deseamos les sea útil en el proceso de restablecimiento de esta zona que fue afectada por el temblor del año pasado”.

“Estos colchones, estufas, cobijas, despensas y paquetes de cocina, son resultado de la tarea de captación de donaciones y fondos que lleva a cabo Cruz Roja en todo el país, siempre pensando en personas que, como ustedes, necesitan apoyo para superar tiempos difíciles”, afirmó el delegado estatal.

Gabriel O´shea Cuevas, secretario de Salud del Gobierno del Estado de México señaló que lo que distingue la Cruz Roja Mexicana es uno de los principios esenciales de humanidad, lo que hace en todo el mundo.

"Los beneficios que hoy tenemos son resultado de la preocupación de toda la gente que trabaja en la Cruz Roja Mexicana, para ayudar siempre a los mexiquenses. En este evento reconocemos también a esta gran institución y su la labor humanitaria, que es uno de sus principios esenciales."

O´shea Cuevas abundó que la Secretaría de Salud continuará con el desarrollo de acciones humanitarias que favorezcan el bienestar de los mexiquenses que más lo necesiten, además de brindarles capacitación a través de su ejército de voluntarios, con el objetivo de enseñarles cómo actuar en caso de emergencia y reducir la probabilidad de accidentes y lesiones.

María de la Luz Pineda Vergara, habitante de Ecatzingo dijo al ser entrevistada que fue una grata sorpresa recibir el paquete de ayuda de la Cruz Roja Mexicana, porque desde hace casi un año que su casa resultó dañada por el sismo y perdió varias pertenencias.

“Yo siempre he tenido agradecimiento por la Cruz Roja Mexicana porque hace unos años tuve un accidente automovilístico en la carretera federal Amecameca – Cuautla y llegó la Cruz Roja, por mis familiares me enteré que me atendieron muy bien porque yo estaba inconsciente”.

“Mi casa sufrió afectaciones en el sismo porque varias cosas fueron perdida, mi casa era de adobe y tabique de un piso. Al final construí un cuarto y con la ayuda que recibí de la Cruz Roja, me ayudará mucho. El kit es un colchón, cobijas y despensas”, explicó María Yañez Ramos, habitante de Ecatzingo.