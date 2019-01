Acta de nacimiento es indispensable para garantizar el cumplimiento de los derechos de niños y niñas en México, señalan INEGI y UNICEF

Ciudad de México, 22 de enero de 2019 - Aunque el 98% de la población en México cuenta con un acta de nacimiento, todavía existen miles de niños, niñas y adolescentes que carecen de este documento por vivir en zonas rurales, comunidades indígenas alejadas o condiciones de alta marginación, informaron hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) al presentar la publicación “Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en México”.

En una conferencia de prensa encabezada por Julio Santaella, Presidente de INEGI, Jorge Wheatley, Director de RENAPO, y Christian Skoog, Representante de UNICEF en México, se informó que la carencia de un acta de nacimiento significa la privación del derecho a la identidad para los niños, niñas y adolescentes.

La publicación presenta un panorama integral de la situación del registro de nacimiento en el país e identifica las barreras que impiden a niñas y niños acceder de manera universal, oportuna y gratuita a su derecho a la identidad, destacando que alrededor de 600,000 niños, niñas y adolescentes aún carecen de este documento.

Los estados del sur y centro del país concentran las más bajas coberturas de registro, tal es el caso de Chiapas donde sólo el 63% de las niñas y niños menores de un año cuenta con registro de nacimiento, seguido por Guerrero (72.7%), Oaxaca (74%), Tabasco (75.5%), Quintana Roo (77.1%), Puebla (77.2%) y Morelos (78.3%). Asimismo, se observa que en los municipios con mayor porcentaje de población hablante de alguna lengua indígena y con un grado de marginación que oscila entre alto y muy alto, es donde se concentra la mayor cantidad de población sin registro de nacimiento.

“Cuando una niña o un niño no está registrado y, por ende, no cuenta con un acta de nacimiento, no puede acceder a sus demás derechos, tales como protección, salud o educación, ni a las mismas oportunidades de desarrollo que otros niños. El acta continúa siendo uno de los principales requisitos para ingresar a la escuela u obtener reconocimiento legal de los estudios; así como para acceder a servicios básicos de salud y seguridad social”, dijo Christian Skoog, Representante de UNICEF en México.

Entre las consecuencias que trae consigo la carencia del acta de nacimiento están la exclusión y discriminación para niñas y niños, y una mayor exposición a riesgos como la trata de personas, matrimonios forzados o adopciones ilegales, destacó el Representante de UNICEF.

Por su parte, Julio A. Santaella, Presidente del INEGI, dijo que “la inscripción del nacimiento de una persona ante el registro civil representa el reconocimiento institucional al derecho a la identidad. Permite que a las niñas y los niños al nacer se les reconozca un nombre, una nacionalidad y una familia. Además, les otorga capacidad jurídica y les permite poder beneficiarse de otros derechos fundamentales. Sin embargo, de la población total en México en 2015, el 0.8% no cuenta con acta de nacimiento, lo que equivale a 1,003,702 personas”, señaló.

El documento plantea una serie acciones que deben realizarse tanto a nivel municipal y estatal como federal para lograr la cobertura universal del derecho a la identidad de todos los niños y niñas en México.

• Garantizar la gratuidad del registro para todas las personas por igual; para ello, es importante que los estados adopten sus marcos normativos a lo establecido en el artículo 4º de la Constitución sobre este tema.

• Garantizar el registro de los niños más vulnerables, principalmente los indígenas que viven en zonas rurales, facilitando y acercando este trámite a las comunidades donde ellos viven. • Hacer del registro de nacimiento y su promoción una tarea conjunta de los tres niveles de gobierno para mejorar la coordinación entre todos los sectores involucrados: salud, educación, desarrollo social, asistencia social y protección a la infancia.

• Ver el registro de nacimiento de un niño como una acción permanente a fin de que se convierta en una política nacional a ser implementada en hospitales y oficinas del registro civil, logrando así una mayor agilidad y eficiencia.

Al finalizar el evento, Jorge Wheatley, Director de RENAPO, comentó que “se trata de un análisis inédito que sirve como insumo para determinar los lugares donde será necesario instalar una oficina del registro civil, así como las regiones donde será más efectivo impulsar brigadas móviles permanentes para quienes se encuentran en las comunidades más alejadas y necesitadas del país y, con ello, garantizar el derecho a la identidad en México”.

Para tener acceso al informe “Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en México” ingrese a:

https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_Derecho_a_la_Identidad.pdf

