Vers plus de Résilience pour les populations du Hodh Echargui

Préface

Depuis janvier 2012, la situation d’insécurité persistante au nord du Mali continue de provoquer des afflux massifs de réfugiés maliens en Mauritanie.

En réponse à cet afflux, en consultation avec le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés a établi un camp à Mbera (département de Bassikounou), dans la région semi-aride du Hodh Echargui. À présent, le camp abrite plus de 53 000 réfugiés recevant une protection et une assistance du HCR et de ses partenaires.

La situation sécuritaire et humanitaire au nord du Mali demeurant fragile, la plupart des réfugiés ne souhaitent pas regagner leur pays d’origine dans l’immédiat. Par conséquent, il n’est pas possible d’organiser un programme de rapatriement volontaire. La nature prolongée du séjour des réfugiés dans le camp de Mbera, l’impact de leur présence sur l’environnement et les conditions de vie des quelques 24000 habitants de la zone de Bassikounou nécessitent de soutenir les efforts visant à maintenir la coexistence pacifique avec la population hôte. Cette population nomade vie de façon dispersée dans les campagnes aux alentours du camp de Mbera, dans une zone très aride qui est caractérisée par un manque d’infrastructures et services de base. Il n’est pas rare de trouver également des réfugiés accueillis dans ces villages, où les habitants partagent généreusement le peu de ressources disponibles.

Pour cette raison, les populations hôtes ont également accès à certains services fournis aux réfugiés du camp, tels que l’eau et les soins de santé. Cependant, il reste des besoins importants en termes d’assistance pour ces populations.

A ce propos, le HCR et ses partenaires interviennent dans la zone de Bassikounou avec des projets visant à renforcer les moyens de subsistance des populations locales. Ces projets d’accès amélioré à l’eau, parmi d’autres, sont mis en valeur dans les pages suivantes.

Tout en remerciant la Mauritanie pour avoir facilité le travail du HCR et maintenu une pratique de portes ouvertes vis-à-vis les réfugiés au cours de la longue histoire d’accueil de ce pays, je vous souhaite une bonne lecture.

Sincèrement,

Nabil Othman