UNOWAS Magazine N10 - février 2020

Optimiste pour le Sahel

Malgré son énorme potentiel et l'abondance de ses ressources, la région du Sahel reste confrontée à de multiples défis qui entravent son progrès vers une paix et un développement durable.

Sans aucun doute, l’impact de la situation sécuritaire sur la stabilité de la région est des plus marquant et préoccupant. Mais comme nous l’avions déjà souligné, face à ce défi, la réponse sécuritaire, aussi nécessaire soit-elle, n’est pas et ne sera pas suffisante pour éradiquer ce fléau et maintenir le Sahel dans une dynamique de développement.

Il faut une approche holistique et coordonnée qui agit efficacement sur des domaines aussi divers que la sécurité, la gouvernance, la résilience et le développement, car les causes profondes auxquels le Sahel fait face aujourd’hui sont interconnectés. Et la réalité du Sahel nous le montre régulièrement.

Les Nations Unies ont procédé au recadrage de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS), afin de prendre en compte les Objectifs du Développement Durable (ODD) et la Stratégie de l’Union Africaine. Un plan de soutien du système de Nations Unies a également été développé pour permettre aux agences et programmes, et les équipes pays des Nations Unies, ainsi que les coordonnateurs résidents, de travailler ensemble et en coordination étroite avec les pays du Sahel, les organisations régionales et les partenaires afin d’améliorer les conditions de vie des populations du Sahel.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie intégrée, le travail fourni par les diverses agences et programmes des Nations Unies a été vital pour des milliers de personnes à travers le Sahel.

Les innombrables projets et initiatives en cours dont le Magazine UNOWAS fait écho dans cette édition spéciale, témoignent de la valeur ajoutée de l’action des Nations Unies dans le renforcement du développement et de la résilience des femmes, des jeunes et des hommes au Sahel.

Les projets réalisés par le Programme Alimentare Mondial pour renforcer la résilience des populations au Sahel ; le Fonds des Nations unies pour l'Enfance (UNICEF) qui achemine l’eau potable à travers l’énergie solaire pour aider les communautés en Mauritanie à cultiver leurs terres ; le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et le Bureau International du Travail (BIT) qui conjointement aident des refugies maliens à s’intégrer en Mauritanie à travers un programme de formation et d’aide à l’emploi ; l’ONU Femmes qui mobilise les femmes et les jeunes au Sahel pour intervenir dans les processus de paix ; ou le projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) de le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) qui met l’accent sur l’apport du dividende démographique dans le développement durable au Sahel en réduisant l’inégalité des genres ; ou l’action de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en collaboration avec la Convention sur la Lutte Contre la Désertification (UNCCD) au Niger auprès de communautés touchées par les flux migratoires ; ou encore le soutien actif de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) aux pays de la région dans leurs efforts de lutte contre les défis sécuritaires- tous ces projets et tant d’autres, démontrent l’efficacité de l’approche pluridimensionnelle et de l’action coordonnée et intégrée des agences et programmes des Nations Unies avec leurs partenaires régionaux et internationaux pour consolider le développement et la paix au Sahel.

Les défis ne sont pas insurmontables, et la région du Sahel peut envisager un avenir de paix et de développement. Mais cela exige que nous maintenions une approche pluridimensionnelle et de la persévérance.