Système de suivi des populations mobiles (DTM) Rapport d’analyse : Enquête sur la migration à Rosso du 24 décembre 2021 au 07 janvier 2022

1. INTRODUCTION

La ville de Rosso, capitale administrative de la wilaya du Trarza est située au sud de la Mauritanie. Du fait de la position frontalière de la ville avec le Sénégal, elle constitue ainsi un point servant de relais entre les deux pays. En effet, La ville de Rosso est le principal point de passage des voyageurs, des véhicules et des camions de transport de personnes et de marchandises entre la Mauritanie et le Sénégal. En outre, la ville est sujette à une vie économique dynamique, principalement dominée par l’agriculture (principalement la culture du riz et le maraîchage), le commerce et dans une moindre mesure, la pêche. Le commerce de type informel est très dynamique surtout.

Le dynamisme économique, culturel et la position stratégique de la ville de Rosso en font une localité attirant des migrants en provenance de nombreux pays d’Afrique subsaharienne. Rosso est en effet une ville de destination de travailleurs migrants à la recherche d’emploi, tandis que sa position géographique favorise également le transit pour les migrants se dirigeant vers Nouakchott et Nouadhibou mais aussi vers l’Afrique du Nord ou l’Europe.

Ainsi, une meilleure connaissance de la population migrante à Rosso, de leurs profils et besoins permet de mieux concevoir et suivre des programmes visant l’appui de cette population ainsi qu’aux autorités nationales.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’organisation de cette enquête réalisée à Rosso conjointement par l’Agence Nationale de la Statistique et de l’Analyse Démographique et Économique (ANSADE) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Son but est de mieux comprendre le phénomène migratoire à Rosso (dynamiques, profils ampleur et besoins migratoires) afin de planifier une réponse appropriée comprenant des filières d'orientation appropriées pour les personnes ayant des besoins spécifiques.

Ce présent rapport est consacré aux résultats de l’enquête migration réalisée dans la ville de Rosso du 24 décembre 2021 au 07 janvier 2022.