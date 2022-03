Système de suivi des populations mobiles (DTM) Enquête sur la migration à Chami Décembre 2021 — Janvier 2022

INTRODUCTION

La Moughataa de Chami, située entre Nouakchott et Nouadhibou a été créée en 2013 à la suite d’une révision du découpage administratif qui avait pour objectif d’anticiper le développement de l’urbanisation dans cette zone. Cette moughataa, longtemps très peu habitée, a commencé à accueillir beaucoup de personnes notamment des orpailleurs et autres personnes œuvrant dans le secteur de l’orpaillage. En effet, avec les gisements à proximité de la moughataa de Chami, les sociétés d’exploitation se sont installées dans la ville de Chami qui s’est très vite peuplée à cause des possibles opportunités économiques découlant de l’implantation de ces sociétés. De ce fait en plus des jeunes mauritaniens, des migrants venus de plusieurs pays notamment en Afrique s’y sont installés à la recherche de meilleures opportunités économiques.

Or, peu d’informations sont disponibles sur les dynamiques migratoires et profils des migrants à Chami, les raisons de leurs migrations, leurs futures intentions, leurs conditions de vies et besoins afin de connaitre la dynamique migratoire.

Ainsi, pour mieux connaitre les caractéristiques sociodémographiques des migrants à Chami et combler les besoins en termes d’informations sur ces populations migrantes afin de mieux planifier et orienter les programmes visant à apporter un soutien aux migrants dans les zones d’orpaillages, une enquête auprès d’un échantillon de 500 individus a été organisée par l’Agence Nationale de la Statistique et de l’Analyse Démographique (ANSADE), avec l’appui financier de de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) du 25 décembre 2021 au 08 janvier 2022 dans la moughataa de Chami à Dakhlett Nouadhibou.

Objectif de l’enquête

L’objectif global de cette enquête est de répondre aux besoins en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes sur la migration en Mauritanie. Ses objectifs plus spécifiques sont :

• Cartographier la présence de migrants présents dans la moughataa de Chami ;

• Dégager le profil des migrants dans la moughataa de Chami ;

• Déterminer les parcours migratoires des migrants à Chami et leurs intentions futures.