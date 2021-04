Suivi des mouvements de transhumance (TTT) – Mauritanie : Cartographie des directions, novembre 2019 – octobre 2020

Activités :

Dans le cadre du Suivi des Mouvements de Transhumance (Transhumance Tracking Tool, TTT), l’OIM Mauritanie met en œuvre un outil de comptage des transhumants. Cette activité a pour but de collecter des informations sur les itinéraires empruntés par les transhumants et leurs troupeaux, observer des éventuels changements en direction et permettre de cartographier la taille et direction des mouvements observés. En Mauritanie, 22 points de comptage dans les régions de Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimagha, Hodh El-Chargui, Hodh El Gharbi et Trarza ont été identifiés pour cette activité.

Méthodologie:

Un questionnaire ayant comme but de capturer les mouvements transhumants qui passent par les zones sélectionnées a été utilisé auprès des populations transhumants pendant 8 heures par jour. Les questions incluses concernent le nombre de personnes passant par les zones de comptage (sexe, âge et nationalité), le nombre d’animaux par type ainsi que les lieux de provenance et de destination. Pour éviter le double comptage, une question a été incluse pour savoir si la personne ciblée a été enquêtée dans une autre localité. L’équipe de collecte de données comprenait 20 enquêteurs et trois superviseurs régionaux, sélectionnés par le Groupement National des Associations Pastorales (GNAP) et formés sur la méthodologie et la collecte de données par l’OIM. Les données ont été recueillies à travers des tablettes cinq jours par semaine avant d’être révisées par les superviseurs régionaux, envoyées au serveur, nettoyées et analysées par l’OIM. Les personnes accompagnant les troupeaux participaient à l’enquête à titre volontaire.