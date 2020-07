Rapport de la mission d’evaluation de la securite alimentaire et nutritionnellle en Mauritanie

Résumé exécutif

Suite à un déficit pluviométrique, caractérisé par une mauvaise répartition spatio temporelle des pluies au niveau de plusieurs régions en Mauritanie pendant la saison 2019/2020, plus précisément dans les régions du Sud, du Centre et de l'Est de la Mauritanie ou s'annonce une soudure pastorale encore une fois prématurément (démarrage en janvier au lieu d'avril).

Le déficit de 2019 est une partie d'un cycle récurent depuis quelques années (2012, 2014, 2017 et 2018), qui a eu comme conséquence une faible production agricole, la rareté des pâturages et par la suite une perte de moyens d'existence, réduction de revenus et de pouvoir d'achat des ménages, une migration accrue des populations rurales vers les grandes villes et le recours aux stratégies d'adaptation néfastes.

Face à cette situation le Croissant Rouge Mauritanien (CRM) a mené une évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau communautaire auprès des populations de 4 régions du Sud, de l'Est et du Centre Mauritanien, notamment les départements de Modjéria au Tagant, de Barkeol à Assaba, à Mbout au Gorgol et Ould Yenge au Guidimagha, afin de compléter les gaps en informations sur les besoins des ménages affectés par une soudure pastorale. Cette évaluation a eu lieu du 06 au 16 Février 2020 auprès de 24 focus group, 259 enquêtes ménages, plus de 50 enquêtes de marché et 68 entretiens aux informateurs clés. Pour mener cette évaluation le CRM a reçu l'appui et la collaboration de la Fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR), le Centre de Moyens d'existence (CME), la Croix Rouge Française (CRF) et la Croix Rouge Britannique (BRC).

Cette évaluation a permis de constater l'impact négatif du déficit pluviométrique sur les activités principales des moyens d'existence dans les quatre départements ciblés par l'évaluation qui dépendent essentiellement de l 'agropastoralisme et de la culture pluviale. Les récoltes étaient très mauvaises, voire inexistante dans certains cas. Par conséquent les stocks des producteurs sont pratiquement inexistants, au niveau de départements (Modjéria, Barkéol et Mbout) environ 70 % des ménages n'ont plus de stocks à la fin du mois février ce qui amènent les ménages à se tourner massivement vers les marchés pour acheter les denrées alimentaires soit en espèces soit à crédit (47% de la population enquêtée). En année de référence, soit février 2016, 70% des ménages dépendaient de leur propre production comme principale source d'alimentation, alors qu'en février 2020 ils ne sont plus que 9.4%.

Par ailleurs 90 % des ménages ont déclaré une diminution de leurs animaux par rapport à l'année précédente, ils ont dû vendre leurs animaux pour tirer des revenus (épargne) ou par crainte de manquer de pâturage ou bien parce les animaux ont succombé suite à un manque de soins.

En situation courante (Février 2020), la vente de la production agricole et maraichère représente 14 % des revenus des ménages, contre 58 % en situation de référence (2016). Pour la période projetée (Mars- Mai 2020), les ménages seront dépendants des prêts (46 %), de la vente de leurs animaux (16%), du travail journalier (12%) et de transferts faites par les autres membres de la famille (18%).

Cette année les ménages consomment moins les produits locaux (sorgho, mais et niébé). La faible production agricole et la non disponibilité de ces produits locaux obligent les ménages à se procurer des denrées alimentaires importés (riz et blé) à travers l'achat au marché.

Alors que dans une année normale les ménages dépensent dans les actifs productifs, les vêtements et la santé, cette année les dépenses sont en général consacrées à l'achat de la nourriture et l'achat des aliments bétails.

En plus du fait que les quatre départements sont classés en situation nutritionnelle critique (SMART / Juillet 2019), la mission a constaté une augmentation sur le nombre des admis au niveau de CRENAS en 2019 par rapport à la situation en 2018 (information par le médecin chef au centre médical de Modjéria que le nombre des admis en Décembre 2018 était à 890, contre 921 en Décembre 2019). Il est important de signaler qu'au niveau des départements de Barkéol, Modjeria et Ould Yenge la mission a constaté, l'absence des centres de prise en charge de la MAM.

L'accès à l'eau potable est très limité, particulièrement au niveau des villages éloignés et enclavés, les ménages s'approvisionnent à partir des puisards sans aucun respect des conditions d'hygiène en utilisant des jerricans pour amener l'eau aux maisons. Le niveau d'eau dans les points d'eau a connu une baisse de 30 à 50 % par rapport à la situation normale (2016, année de référence). A cela s'ajoute que 45 % de la population enquêtée présente un score de consommation alimentaire (SCA) limite ou pauvre dans les quatre moughataas, ce qui veut dire que l'accès à une alimentation en quantité et en qualité est compromise pour ces ménages; ils éprouvent soit des difficultés d'accès ou bien c'est la conséquence d'une ignorance des bonnes pratiques de nutrition. Le résultat est particulièrement préoccupant pour Guidimagha ou près de 83% des ménages ont un SCA limite ou pauvre , dont 25% avec un SCA pauvre. Il faut aussi s'inquiéter pour le Gorgol ou 23% de la population évaluée a un score de diversité (SDA) faible,

Ainsi, les priorités des ménages affectés résident dans la couverture des besoins alimentaires, les besoins en eau potable et la nécessité de protéger les actifs productifs (petits cheptels restants) à travers l'aliment bétail.

La mission recommande alors une intervention en synergie avec le Plan national de Réponse du gouvernement et des acteurs humanitaires et garantissant une réponse à court, moyen et long terme basée sur la couverture des besoins essentiels d'une part (6 mois à partir d'Avril au Septembre) et la protection voire renforcement des moyens d'existence. Ainsi, l'intervention pourrait cibler les départements qui ne sont pas encore ciblés par les autres partenaires (en termes d'assistance alimentaire urgente) et une intervention à moyens et à long terme dans les quatre moughataas.

La mission a constaté un besoin de surveillance de situation très préoccupante plus précisément, la situation nutritionnelle, l'accès à l'eau potable, l'accessibilité aux denrées alimentaire de base et la situation d'accès aux pâturages au niveau des villages enclavée ou isolés à l'exception de Ould Yenge ou ACF a mis en place un mécanisme de surveillance communautaire basé sur les sites sentinelles.