Rapport d’analyse : enquête sur la migration à Nouakchott, mars – avril 2021

1. INTRODUCTION

La ville de Nouakchott, capitale politique de la Mauritanie, concentre également une part importante de l’économie du pays et constitue une destination privilégiée des travailleurs migrants à la recherche d’emploi, notamment ceux en provenance des pays d’Afrique subsaharienne. Par ailleurs, la position géographique de la Mauritanie, situé entre l’Afrique subsaharienne et la partie nord du continent, favorise la dynamique migratoire autour de la Mauritanie. La Mauritanie, et surtout sa capitale Nouakchott, est devenue, ces dernières années, un point de transit pour les migrants se dirigeant vers l’Afrique du Nord ou l’Europe.

Pourtant, peu d’informations sont disponibles concernant la migration à destination et transitant par Nouakchott. Une meilleure appréciation du stock migratoire à Nouakchott, des profils et besoins des migrants permettrait de mieux concevoir des programmes et politiques visant à gérer les migrations et à l’appui à cette population dans la capitale. C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente enquête réalisée à Nouakchott et à Nouadhibou conjointement par l’Agence Nationale de la Statistique et de l’Analyse Démographique et Économique (ANSADE) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), au travers le Système de Suivi des populations mobiles (Displacement Tracking Matrix, DTM en anglais). Le but de cette étude est de cartographier les zones à forte présence migratoire et dresser les différents profils des populations migrantes dans la ville afin d’obtenir une meilleure compréhension du phénomène migratoire à Nouakchott et de planifier une réponse appropriée au bénéfice des populations migrantes.

Ce rapport est consacré aux résultats de l’enquête sur la migration réalisée dans les neuf communes de Nouakchott du 26 mars au 08 avril 2021. Il s’agit de la 2ème étude de ce type à Nouakchott (1ère étude réalisée en juillet 2019).

1.1. Objectif de l’étude

L’objectif global de cette étude est de de fournir une image plus complète et une compréhension plus approfondie sur le phénomène migratoire à Nouakchott, en se focalisant sur le nombre, les profils et les besoins des migrants résidant à Nouakchott. Ses objectifs plus spécifiques sont de :