Rapport d’analyse : enquête sur la migration à Nouadhibou, mars – avril 2021

INTRODUCTION

La ville de Nouadhibou, qui concentre une part importante de l'économie mauritanienne, représente une ville clé dans le parcours migratoire de nombreux migrants et grâce à ses industries et secteurs économiques très dynamiques, tels que la pêche et le secteur de la construction, Nouadhibou attire de nombreux travailleurs migrants à la recherche d'un emploi, notamment ceux en provenance des pays d’Afrique subsaharienne. Par ailleurs, la position géographique de la Mauritanie, qui se situe entre l’Afrique subsaharienne et la partie Nord du continent, et notamment celle de la ville de Nouadhibou, située au nord du pays, ont fortement favorisé la dynamique de la migration à Nouadhibou. La Mauritanie est devenue aussi, ces dernières années, un point de transit pour les migrants se dirigeant vers l’Afrique du Nord ou l’Europe.

Pourtant, peu d’informations sont disponibles concernant la migration à destination et transitant par Nouadhibou. Par conséquent, il est nécessaire de collecter des données statistiques fiables et à jour pour garantir une meilleure connaissance du profil migratoire à Nouadhibou et par conséquent améliorer la qualité des interventions de tous les acteurs impliqués dans la gestions de la migration et l’assistance directe aux migrants, et ceci avec le but d’améliorer les conditions de vie des travailleurs migrants, mettre en place des services inclusives et adaptés aux besoins de tous, et minimiser les risque d’exploitation et de trafic.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’organisation de cette enquête réalisée à Nouakchott, ensuite à Nouadhibou, conjointement par l’Agence Nationale de la Statistique et de l’Analyse Démographique et Economique (ANSADE) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Son but est de cartographier la présence des migrants et leurs profils ainsi que de déterminer leurs besoins spécifiques, afin de planifier une réponse appropriée comprenant des filières d'orientation adaptée aux personnes ayant des besoins spécifiques.

Ce présent rapport est consacré à l’analyse des résultats de l’enquête réalisée dans la ville de Nouadhibou du 26 mars au 08 avril 2021.

Objectifs de l’enquête

L’objectif global de cette enquête est de répondre aux besoins en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes sur la migration en Mauritanie et mieux comprendre les profils et dynamiques migratoires à Nouadhibou, afin de mieux planifier et mettre en œuvre des programmes au bénéfice des migrants à Nouadhibou. Les besoins plus spécifiques sont :