Procédures opérationnelles normatives : le traitement des mouvements soudains et irréguliers des transhumants et la gestion des conflits

INTRODUCTION

1.1. Contexte de la transhumance en Mauritanie et la région

Prophète Mohamed « Ma communauté partage de manière égale, les ressources en eau, en énergie et en pâturages » et le second hadith : « Chaque fois que vous voulez traiter les problèmes d’une région, appuyez-vous sur ses populations »

La transhumance est la mobilité de l’élevage basée sur des mouvements relativement réguliers et pendulaires selon les saisons permettant une exploitation opportuniste des ressources pastorales face aux péjorations climatiques et la rareté des pâturages.

L’insécurité et les épizooties causent des mouvements soudains des transhumants des zones de menaces sécuritaires ou de foyer de contagion.

La transhumance paisible fait face à des nombreux défis, notamment les conflits liés à l’accès aux ressources naturelles, à la mauvaise gestion et organisation de l’accès aux ressources pastorales, au rétrécissement de l’espace pastoral (changements climatiques, sédentarisation, et agriculture itinérante) et le développement des conflits.

Ces défis sont exacerbés dans les années de mauvaise pluviométrie au cours desquelles l’espace pastoral rétrécit davantage.

La gestion des flux et mouvements transhumants (réorientation des troupeaux, etc.) reste fortement coutumière, organisée par les chefs coutumiers et chefs locaux d'agglomérations. L'implication des autorités étatiques, telles que forces de sécurité et organisations pastorales, dans le suivi et l'organisation des mouvements pastoraux, reste embryonnaire. Néanmoins, on note un début de coopération transfrontalière à travers les réunions des comités de transhumance du Mali et de Mauritanie, qui ont pour objectif de définir une stratégie de communication, de suivi et d’appui à la transhumance paisible.

1.2. Contexte et objectif des Procédures Operationnelles

Dans le cadre du projet « Initiative FFUE – Pour le renforcement de la gestion des frontières, la protection et la réintégration des migrants » financé par l’Union Européenne, l’OIM met en œuvre le Système de Suivi des Populations Mobiles, un système de collecte et gestion de l'information de l'OIM qui permet d’obtenir de l’information actualisée sur les déplacements et la mobilité des populations. Il s’agit de collecter des données structurées afin d'obtenir des informations approfondies sur la taille, l'emplacement, la démographie et les besoins des populations mobiles et déplacées, la dynamique et les tendances de la mobilité, ainsi que les facteurs de la mobilité. Cette activité est mise en œuvre en collaboration avec le Groupement National des Associations Pastorales (GNAP).

C’est dans ce cadre que des procédures opérationnelles standards (PON) actuelles s’inscrivent dans l’objectif d’établir un mécanisme d’alertes précoces et d’appui aux populations pastorales spécifiquement focalisés sur les mouvements soudains et inattendus (internes et transfrontaliers) qui pourraient engendrer une augmentation de conflits et défis.