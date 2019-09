Présentation du rapport sur les résultats de l’enquête du HCR auprès des réfugiés et des migrants à Nouadhibou

NOUAKCHOTT, Mauritanie – En présence de ses partenaires du groupe multisectoriel sur les réfugiés, le Haut-Commissariat des Réfugiés a eu l’honneur de présenter le 5 septembre 2019 les résultats de son enquête portant sur les réfugiés et migrants à Nouadhibou.

Cette enquête menée par le HCR, via la méthode innovante d’échantillonnage dirigé par les répondants (respondant driven sampling - RDS) permettant l’accès à des populations habituellement invisibles, a rendu possible une meilleure estimation de la population réfugiée et migrante.

L’étude estime la population migrante et réfugiée à Noudahibou à 10 000 individus, et note qu’elle est majoritairement masculine (74% d’hommes et 26% de femmes) et que la plupart sont installés à Nouadhibou depuis au moins un an. Ces migrants et réfugiés sont essentiellement originaires du Mali, de la Guinée, du Sénégal, du Nigeria et de la Côte d’Ivoire, et les raisons pour lesquelles ceux-ci ont quitté leur pays d’origine sont principalement dues aux difficultés économiques, mais également à la peur de la persécution et de la violence.

L’étude met aussi en évidence le profil socio-économique et les sources de revenus de cette population, ainsi que leurs vulnérabilités spécifiques de même que les besoins en protection.

Réalisée avec l’appui financier de l’Union européenne à travers le Regional Development and Protection Programme for North Africa (RDPP NA), cette étude innovante contribuera à orienter la programmation et l’allocation des ressources du HCR pour répondre à ces besoins de protection dans la logique du Pacte Mondial sur les réfugiés. Ce Pacte vise notamment au développement de partenariats opérationnels afin d’apporter des réponses appropriées aux différentes situations de déplacement, à l’instar du renforcement des réponses de protection à travers les mécanismes de coordination et de référencement mis en place conjointement par le HCR et l’OIM.

