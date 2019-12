OIM Mauritanie | Evaluation rapide dans la région du Guidimagha | 26 septembre — 6 octobre 2019

Entre le 24 et le 26 Août 2019, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations dans la région du Guidimagha (population totale de 304 746 personnes) au sud de la Mauritanie, à la croisée du Sénégal et du Mali (ONS, may 2019. Projection du récensement de 2013). Ces inondations ont provoqué d’importants dégâts humains et matériels: 6 personnes mortes, 41 187 personnes affectées dans 5 371 ménages, et une perte considérable de bétail (Conseil Régional, Septembre 2019)*.

Du 26 septembre au 6 octobre 2019, en complément des évaluations mênées par le Conseil Régional** et en coordination avec les authorités et les agences onusiennes, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a conduit une évaluation multisectorielle rapide dans 17 des 18 communes de la région afin de comprendre les dégâts et besoins immédiats des populations affectées par les inondations. Cette fiche d’information présente les résultats clés de l’enquête auprès des ménages. Le nombre de ménages à enquêter par Moughataa a été établi sur la base des ménages sinistrés évalués par les autorités dans le rapport du Conseil Régional.