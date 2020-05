Mauritanie — Rapport sur les suivi des mouvements transhumants 1 (18 Mars — 16 Mai 2019)

Compte tenu de l’ampleur que porte la transhumance dans la région de l’Afrique Subsaharienne et dans toute la région sahélienne, l’OIM a lancé un nouvel outil pour le suivi des mouvements transhumants (TTT – Transhumance Tracking Tool). Cet outil a comme but de fournir des données actualisées sur les mouvements continus des éleveurs et bergers entre les différents pays de la région ainsi qu’à l’intérieur de certains pays. Cette activité vise en outre à fournir une base d’information pour la planification et la mise en œuvre de programmes et d’activités donnant un appui à la population ciblée, aux acteurs travaillant dans ce domaine, et aux populations locales concernées par ces mouvements. Le suivi des mouvements transhumants a également comme but de comprendre les changements des couloirs de la transhumance, souvent liés au changement climatique. Finalement, les enquêtes souhaitent informer sur le type et la fréquence des conflits rencontrés dans le cadre de la transhumance et permettent de mettre en lumière les défis auxquels les migrants saisonniers font face. Le présent rapport expose les résultats obtenus lors des deux premiers tours de collecte de données entre le 16 mars et 16 mai 2019. Dans trois régions du sud du pays – Guidimagha, Gorgol et Trarza. Les énumérateurs ont: réalisé un comptage des troupeaux et des eléveurs les accompagnant transitant par les points de suivi, et mené des enquêtes détaillées auprès des eléveurs. En tout, 2 195 troupeaux ont été comptés (58 troupeaux observés en moyenne chaque jour);