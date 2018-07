Mauritanie: Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2018 à Janvier 2019

Confrontés à d’importants déficits de production agricole et de pâturages, ainsi qu’à des difficultés d’accès à l’eau et à de revenus, les ménages pauvres ruraux vivent depuis janvier (au lieu de mars/avril), une période de soudure plus longue et plus difficile qu’en année moyenne. Dans certaines parties des zones agropastorale, de la vallée du fleuve Sénégal et de la zone de cultures pluviales, de nombreux ménages sont en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC).