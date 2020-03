Mauritanie: Mise à jour du suivi à distance, Février 2020

Un épuisement précoce des stocks ménages dans les zones de culture pluviale et agropastorale

MESSAGES CLÉS

• Malgré des revenus moyens ou supérieurs que les pauvres de la zone de culture pluviale pourraient tirer de la vente de paille et des transferts de la migration saisonnière, la zone sera exposée à l’insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l’IPC) entre février et septembre en raison des déficits sévères de protection des moyens d’existence, de la dégradation de la consommation et des taux élevés de malnutrition aigües.

• Dans la zone agropastorale où la transhumance est précoce, la hausse de la demande en main-d’œuvre pour le gardiennage des animaux, permettra aux ménages pauvres qui tirent habituellement plus de 50 pourcents de leur revenu de cette source, d’avoir des revenus similaires ou à la hausse et d’avoir accès aux marchés pour vivre une insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 de l’IPC) jusqu’en juin. Cette situation se maintiendra jusqu’en septembre avec le renforcement de la disponibilité de lait et de produits de cueillette à partir de juillet.

• Dans l’ensemble, l’approvisionnement des marchés en denrées de base et en aliments pour bétail est moyen et la production additionnelle de culture de décrues et les flux entrants du Mali devraient permettre de maintenir cette disponibilité satisfaisante pendant toute la période. Toutefois, en raison d’une soudure pastorale plus longue et de la baisse des prix du bétail, les ménages aisés seront contraints de vendre plus d’animaux pour l’achat d’aliments bétail et pour la rétribution de la main-d’œuvre.