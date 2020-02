Mauritanie : L'Union européenne a permis le maintien des services aériens humanitaires vitaux en 2019

Nouakchott - En 2019, l'Union européenne a généreusement fourni 500 000 euros au Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies en Mauritanie, permettant ainsi de maintenir les services aériens humanitaires indispensables dans le pays.

Le Service aérien d'aide humanitaire des Nations unies (UNHAS), géré par le PAM, est le pilier des activités et des interventions humanitaires. Il permet d’accéder à des zones isolées ou inaccessibles par d’autres moyens de transport. . Rentable et fiable, il soutient les intervenants humanitaires en permettant aux organisations de déployer rapidement des ressources et du personnel dans tout le pays. Il assure également des évacuations médicales et de sécurité en cas de besoin.

« Nous sommes très reconnaissants envers l'Union européenne pour son soutien continu : elle nous aaidé à maintenir ce service essentiel à la communauté humanitaire en Mauritanie. Ce soutien crucial a permis d’éviter une interruption des services aériens », a déclaré Nacer Benalleg, Directeur et Représentant du PAM en Mauritanie.

En 2019, l’UNHAS a dû faire face à d'importants déficits de financement en Mauritanie, menaçant la poursuite du service. Grâce à d’importants soutiens financiers, tel que celui de l’UE le service UNHAS a pu être maintenu, permettant ainsi d’acheminer une aide vitale et 1 550 humanitaires vers trois destinations en Mauritanie.

En Mauritanie, les taux de malnutrition dépassent les seuils d'urgence dans 21 districts. La situation en matière de sécurité alimentaire dans le pays s'est aggravée en raison de l'instabilité de la situation sécuritaire qui persiste dans l'ensemble de la région du Sahel.

Près de 57 000 réfugiés maliens ont cherché refuge à l'est du pays, où près de 40% de la population est touchée par l'insécurité alimentaire. Les distances à travers le pays sont vastes et les routes en mauvais état. Le recours au service UNHAS est donc indispensable pour pouvoir maintenir un transport aérien efficace et économique, pour les passagers et les marchandises.

#

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est la plus grande organisation humanitaire au monde, qui sauve des vies dans les situations d'urgence, favorise la prospérité et instaure les bases d’un avenir durable pour les personnes touchées par les conflits, les catastrophes naturelles et le changement climatique.

Suivez-nous sur Twitter @wfp_media @wfp_fr

Contact

Pour plus d'informations, veuillez contacter (mail : prenom.nom@wfp.org) :

Cathy Diop, PAM/Nouakchott, Mob. +222 42786130

Melissa Marques, PAM/Nouakchott, Mob. +222 42786527

Tiphaine Walton, PAM/Paris, Tél. +33 6 74 15 92 09