Mauritanie Key Message Update: Vers une reprise des activités économiques après la levée des mesures restrictives (juillet 2020)

Key Messages:

La pandémie de COVID-19 persiste dans le pays avec un cumul de 6249 cas positifs à la date du 27 juillet dont 156 décès et 1410 cas actifs. Toutefois, afin de permettre la reprise des activités économiques et agropastorales, ainsi que la cueillette des dattes, les autorités ont décidé depuis le 10 juillet de la levée du couvre-feu, de la reprise du transport interurbain et des vols intérieurs. Cependant, les populations sont invitées les respecter les mesures barrières comme la distanciation sociale, le port de masques et le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon.

Les pluies se sont installées une à deux décades plutôt dans le sud du pays. Au cours de la deuxième décade de juillet, des inondations avec des destructions d’infrastructures routières et d’habitations localisées dans les wilayas de Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Trarza et de Guidimaka ont été registré. La régénération en cours des pâturages et l’assouplissement des mesures restrictives favorisent les mouvements de retour progressif des éleveurs transhumants vers leurs localités de départ. Ces retours qui ont lieu habituellement entre juillet et septembre, tout en réduisant la pression sur les ressources dans les wilayas du Gorgol et de Guidimaka, améliorent la disponibilité laitière au profit des ménages d’attache. La reprise du trafic interurbain permet aussi aux travailleurs saisonniers de rejoindre les périmètres irrigués. Elle favorisera également la cueillette et la commercialisation des dattes (appelée saison de la Gueitna) dont la production est jugée bonne dans la wilaya de Adrar. La levée des restrictions de mouvement, les conditions pluviométriques favorables et le soutien du gouvernement en intrants et en semences vont favoriser des productions pastorales et agricoles moyennes dans le pays.

L’opération de transfert monétaire au profit de 186 293 familles est effective après un mois selon le comité de mise en œuvre. Elle contribue à renforcer l’accès alimentaire des ménages et favorisera une insécurité alimentaire aigue Stress (IPC Phase 2 !) jusqu’en septembre en attendant les récoltes dans la zones de cultures pluviales. Les distributions alimentaires réalisés les mois précédents, tout en réduisant la demande sur les marchés, contribuent aussi à la stabilité des prix par rapport à l’année passée. Cependant, le prix du poisson frais enregistre des hausses de 22 et 11 pour cent respectivement dans les centres urbains de Nouakchott et Nioudhibou. La reprise de l’activité de la pêche artisanale devrait contribuer à améliorer l’offre de poisson sur le marché et permettre une réduction des prix. En milieu rural, la régénération en cours des pâturages et la poursuite des ventes d’aliments bétail à prix subventionné contribuent à une baisse moyenne de 28 pour cent des prix du rakhal (aliment bétail) par rapport à l’année passée. Par ailleurs, à la suite des accords établis avec le Sénégal pour faciliter le commerce du bétail en prévision de la fête de Tabaski à venir, les prix des animaux, en particulier des ovins, sont stables sur le marché de Abdel-Bagrou (Hold El Chargui) ou en hausse de 18 pour cent sur le marché de Salibabi (Guidimaka) comparativement à juillet 2019.