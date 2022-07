Mauritanie Key Message Update : L’inflation des prix des aliments limitent l’accessibilité alimentaire des ménages pauvres, juillet 2022

Messages clés

Durant cette période de soudure, les ménages pauvres et très pauvres font face actuellement en une situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) d’insécurité alimentaire jusqu’en septembre 2022. D'octobre à janvier 2023, les produits locaux ainsi que les produits dérivés des activités agropastorales (le lait et la viande) seront disponibles et permettront de reconstituer les stocks alimentaires, cependant avec une inflation alimentaire continuelle et la faiblesse du pouvoir d’achat, les ménages pauvres et très pauvres feront probablement face à une insécurité alimentaire Stress (Phase 2 de l'IPC).

Les niveaux d’approvisionnement des marchés en produits alimentaires importés restent suffisants tandis que ceux des produits locaux restent inférieurs à la normale à cause de l’épuisement précoce des stocks issus de la dernière campagne agricole et de la baisse des flux transfrontaliers. La demande en hausse saisonnière en cette période de soudure est davantage prononcée due à un besoin plus accru de reconstitution des stocks. Les prix continuent ainsi une hausse atypique par rapport à l’année dernière et à la moyenne quinquennale. En juin 2022 sur le marché de Ould Yenge un litre d’huile pour la cuisson ainsi qu’un kilogramme de Blé enregistrent une augmentation du prix de 41% et de 33% respectivement pour la même période par rapport à l’année dernière, rendant l’accessibilité difficile pour les ménages pauvres et très pauvres.