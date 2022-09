Mauritanie Key Message Update : La forte inflation limite l’accès des ménages pauvres à des besoins essentiels, septembre 2022

Messages clés

Au regard de la situation pluviométrique globalement excédentaire, les cultures des céréales sont à des stades de montaison/maturation dans la plupart des zones de production agricole. Pour les cultures de contre-saison, le niveau de remplissage optimale des barrages et des retenues d’eau favorise une bonne perspective de production agricole et des opportunités d’emploi saisonnier en cette période. Selon les dernières hypothèses du ministère de l’Agriculture, la production céréalière serait favorable avec une probabilité de hausse de 44 pourcents de plus que la moyenne quinquennale. Mais, de fortes précipitations à la dernière décade d’août et en début septembre ont occasionné des inondations dans plusieurs localités, notamment à Nouakchott et à Kaédi, ayant entrainé d’importants dégâts matériels.

Sur le plan pastoral, la situation est globalement satisfaisante sur la quasi-totalité des régions du pays. Dans les zones de la bande pastorale et agropastorale, la disponibilité et la bonne répartition des ressources pastorales favorisent un bon niveau de l’état d’embonpoint du bétail. Le niveau des prix des animaux est globalement en hausse par rapport à la moyenne, notamment le mouton sur la plupart des marchés avec l’amélioration des conditions pastorales. Cependant, en dépit des récentes améliorations, les termes de l’échange mouton/blé demeurent défavorables aux éleveurs à cause des prix substantiellement élevés des produits alimentaires.

L’offre en céréales et autres produits alimentaires reste toujours tributaire des importations en provenance du marché international et quelques flux transfrontaliers venant du Mali et du Sénégal. Les prix restent toujours élevés de façon atypique. En effet, au niveau de Nouakchott, les prix des céréales sèches notamment le blé et le petit mil ont connu une hausse respective de 68 pour cent et de 52 pour cent par rapport à la moyenne quinquennale. Le renchérissement du prix de ces produits au niveau des marchés à l’intérieur du pays est renforcé par la hausse du prix du carburant observée en juillet dernier ainsi que l’état dégradé des infrastructures routières.

Les ménages à travers le pays dépensent actuellement plus pour la nourriture, renonçant ainsi à leurs besoins non-alimentaires de base. Les résultats de l’insécurité alimentaire restent ainsi globalement en Stress (Phase 2 IPC) dans le pays. Ces populations sont localisées notamment dans les communes du nord et de l’ouest de la ville de Nouakchott et de l’est de la zone agropastorale.