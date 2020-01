Mauritanie : Key Message Update - Des termes de l’échange moyens à supérieurs à la moyenne pour les éleveurs, Janvier 2020

Messages clés

Pour la deuxième saison consécutive les productions céréalières sont au-dessus de la moyenne quinquennale dans le pays (23 pour cent selon les résultats prévisionnels). Cela s’explique surtout par la bonne performance des cultures de décrue et des productions irriguées, car les pluies tardives d’octobre ont favorisé un bon niveau de remplissage des barrages des mares et un bon cru du fleuve.

Toutefois, les récoltes dans la zone agropastorale et de cultures pluviales sont inférieures à la moyenne en raison de la mauvaise répartition des pluies en septembre. De ce fait, dans ces zones, la dépendance des ménages pauvres des marchés est plus accrue que d’habitude. Par ailleurs, des inondations avaient été enregistrées par endroit dans ces zones. Les ménages pauvres et très pauvres de ces régions sont en situation de stress (Phase 2 de l'IPC) et de Crise (Phase 3 de l'IPC).

Des déficits de production fourragère sont enregistrés dans les wilayas de Trarza, Brakna, Gorgol, Guidimakha, et Assaba. Malgré le niveau satisfaisant de remplissage des points d’eau, la soudure pastorale sera plus difficile dans ces zones entre février et juin. La disponibilité laitière pourrait être réduite entre février et mars comparé à la normale. De même, le bétail pourrait perdre un peu de sa valeur marchande avec la dégradation des embonpoints pendant la période. Cela conduira à des résultats de Crise (Phase 3 de l'IPC) en matière de sécurité alimentaire aiguë dans ces domaines.