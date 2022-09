Mauritanie: Flash info : Lancement de l’opération d’enregistrement des réfugiés maliens hors camp dans la région du Hodh Chargui,

L’opération d’enregistrement des réfugiés installés dans la région du Hodh Chargui a été officiellement lancée le mercredi 17 aout 2022 dans la commune d’Amourj. Elle a été lancée par le Hakem d’Amourj accompagné du Chef de la Sous-Délégation du HCR de Bassikounou et du Directeur Technique de l’Agence Nationale du Registre de la Population et des Titres Sécurisés (ANRPTS) de Nouakchott. L’enregistrement qui a commencé à Amourj se poursuivra dans 7 autres communes notamment Abdel Bagrou, Bougadoum, Bousteilla, Djigueini, Fereini, Nema,

Timbedra. Cette opération cible à terme 10 000 réfugiés maliens qui bénéficieront de la protection internationale. Elle aidera le HCR à avoir une meilleure maitrise du nombre de réfugiés maliens en Mauritanie et par conséquent mieux planifier ses interventions de protection et d’assistance en faveur des personnes déplacées. Placée sous le leadership de l’ANRPTS, cette opération est facilitée par le HCR et ses partenaires Action Contre la Faim et Save the Children. L’agence de coopération allemande (GIZ), dans le cadre du ProNexus, a également fourni un appui technique à l’opération afin notamment d’améliorer la connectivité. L’enregistrement se décompose en plusieurs étapes, incluant la vérification des données biométriques par les autorités et le HCR, des entretiens de protection et d’analyse d’accès aux services de base, l’identification des vulnérabilités, l’enregistrement dans les bases de données de l’Etat et du HCR et la remise de l’attestation de réfugiés. Lors du premier jour de lancement, 106 individus, soit 47 familles, ont été reçues tandis que 41 attestations de réfugié ont été remises aux familles.