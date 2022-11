Mauritanie: Évaluation de la stratégie du HCR, 28 octobre 2022

OBJECTIF

Évaluer et tirer des leçons sur l'efficience, la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'impact et la durabilité du travail du HCR en Mauritanie et identifier les défis et les opportunités qui, à l'avenir, devraient influencer la stratégie nationale du HCR.

JUSTIFICATION

Produire des preuves sur les interventions du HCR qui seront utilisées en 2023 pour informer le cycle 2024-2026 de la stratégie pluriannuelle du HCR en Mauritanie.

UTILISATEURS

Le premier public cible de cette évaluation est la Représentante du HCR en Mauritanie et son équipe, le Directeur Régional du HCR Bureau MENA, et le personnel régional clé. Le public secondaire comprend l'équipe de direction du siège du HCR et les divisions concernées, ainsi que les partenaires dans le pays, y compris le gouvernement, les Nations Unies, les acteurs du développement, les donateurs et les organisations de la société civile(OSC).

PORTEE DE L’EVALUATION

L'évaluation couvrira une période de trois ans, 2020-2022. Cela permettra d'analyser les résultats obtenus grâce à l’orientation stratégique du HCR Mauritanie vers l'inclusion socio- économique au cours des dernières années. L'évaluation s'intéressera également à la contribution du Bureau régional et du siège, en faisant notamment le point sur les éventuels changements induits par les récentes réformes liées à la décentralisation.