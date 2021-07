Mauritanie et Sénégal: Évaluation des besoins en situation d’urgence à la suite de l’infestation de rongeurs, juillet 2021

Contexte

Le Sahel subit depuis plusieurs décennies d’importantes modifications des conditions environnementales provoquées par les effets combinés du changement climatique et des activités agricoles. En 2020, la zone frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie et l’ensemble de la région sahélienne ont connu une saison des pluies particulièrement humide (Figures 1 et 2).

Cette situation a favorisé l’explosion des populations de rongeurs, dont les phases de pullulation en Afrique subsaharienne sont récurrentes. Au cours des dernières décennies, cette prolifération a occasionné des dégâts majeurs sur les cultures. Les Gouvernements sénégalais et mauritanien, avec le concours de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ont ainsi mené une mission d’évaluation biologique, phytosanitaire et socioéconomique de la situation.

Objectifs

L’objectif principal de la mission d’évaluation conduite par la FAO du 4 au 14 mars 2021 était d’améliorer la compréhension de la situation au profit des gouvernements et de leurs partenaires techniques et financiers, dans le but de renforcer la riposte en cours et de soutenir les populations touchées.

Plus spécifiquement, il s’agissait: