Mauritanie: COVID-19 Restrictions de mobilité (janvier 2022)

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences majeures sur la mobilité dans le monde. Au-delà des fortes perturbations de la mobilité, de nombreux gouvernements ont imposé des mesures limitants ou interdisant les mouvements de personnes dans le but d'endiguer la propagation du virus. Ainsi, dès le 15 mars 2020, le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a progressivement mis en place des mesures limitant les déplacements dans le pays mais surtout ,les mouvements vers et depuis d'autres pays(fermetures des frontières) pour contenir la propagation de la pandémie. Ces mesures, comme un couvre-feu et des restrictions des voyage, ont été graduellement levées à partir de levées à partir de juillet 2020, décembre 2020 avant d’être remises en place à partir de mars 2021. La dernière mesure a été prise en janvier 2022 avec une reprise de l’interdiction des rassemblements due à la découverte du variant Omicron. Afin de fournir des informations fiables, l’OIM a développé un outil de collecte de données permettant de cartographier l'emplacement des principaux points d'entrée (PdE) dans le pays, de recueillir des données sur leur statut opérationnel et d'identifier les mesures et les restrictions imposées à ces points. Cet outil utilise la méthodologie de suivi des populations mobiles (DTM) de l’Organisation internationale pour le migrations (OIM). Les évaluations ont pour but d'aider les autorités nationales, les agences des Nations Unies, les organisations et autres parties prenantes clés à identifier et à développer des interventions adéquates de préparation et de réponse à la pandémie au niveau des PdE. Ce rapport quadrimestriel présente des informations sur le statut opérationnel, les mobilités transfrontalières et les mesures préventives mises en place dans 28 PdE à travers le pays.

Une distinction est faite entre :