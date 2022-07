Mauritanie - Alertes : Suivi des mouvements de transhumance (TTT), Tableau de Bord #13 (juin 2022)

INTRODUCTION

La transhumance est une pratique de longue date en Mauritanie où elle a évolué au cours des dernières décennies, notamment affectée par une raréfaction des ressources impliquant la redéfinition des routes empruntées par les troupeaux. Par conséquent, des conflits tendent à survenir entre les agriculteurs et les éleveurs transhumants. Dans le cadre du Suivi des Mouvements de Transhumance, l’OIM met en œuvre un système d’alerte qui a pour objectif de recenser les mouvements inattendus de bétail et les conflits ou catastrophes naturelles liés à l’utilisation des ressources naturelles et aux interactions entre agriculteurs et éleveurs, de comprendre les modes de résolution de conflits existants et d’informer les autorités compétentes et les acteurs impliqués localement dans la gouvernance de la transhumance dans l’objectif de réduire, par un dialogue informé, les tensions dans les régions d’intervention. Ce tableau de bord présente les informations fournies par le biais de 21 informateurs clés, présents dans huit régions (Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha, Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Tagant et Trarza) pendant le mois mai 2022.