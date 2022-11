Lettre d'information du HCR en Mauritanie, octobre 2022

Les pompiers réfugiés sont récompensés pour leur courageux travail de protection de l'environnement en Mauritanie. Le 14 octobre, la Brigade Anti-Feu de Mbera a reçu la distinction Nansen pour les réfugiés du HCR pour la région Afrique. Ce prix récompense le courage et le dévouement exceptionnels de la brigade dans la lutte contre les feux de brousse et pour la protection du camp, des villages environnants et des ressources naturelles de la Mauritanie. La Mauritanie accueille plus de 100 000 réfugiés et demandeurs d'asile sur son territoire Le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile en Mauritanie a dépassé les 100 000 personnes en septembre 2022. Depuis le début de l'année, la détérioration de la situation sécuritaire au Mali a déclenché des déplacements forcés de grande ampleur, notamment un afflux en Mauritanie de réfugiés maliens et de Mauritaniens installés de longue date dans la zone frontalière entre la Mauritanie et le Mali. En outre, en août, le HCR a commencé l'enregistrement des réfugiés maliens hors camp installés dans la région de Hodh Chargui. En octobre 2022, le HCR a enregistré 8 139 nouveaux réfugiés maliens dans le camp de Mbera et 6 997 réfugiés hors camp résidant dans sept localités autour du camp