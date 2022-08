Lettre d'information du HCR en Mauritanie, juillet 2022

En lieu sûr pour rêver

Cette année, la Journée mondiale du réfugié est célébrée sur le thème « toute personne a le droit à la sécurité », insistant sur les droits des personnes déplacées à la protection.

La Journée mondiale du réfugié, célébrée chaque année le 20 juin, est l'occasion de reconnaître et d'honorer le courage, les talents et les aspirations des personnes déplacées de force dans le monde entier. En 2022, le nombre total de personnes déplacées de force à travers le monde, qui comprend les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, a atteint le chiffre symbolique de 100 millions. La population de réfugiés en Mauritanie est également en augmentation. Le camp de Mbera, situé au sud-est de la région du Hodh Chargui, accueille aujourd'hui 79 610 réfugiés maliens. Du fait de l'instabilité persistante dans certaines parties du Sahel, le nombre de réfugiés cherchant la sécurité dans les centres urbains mauritaniens augmente également.

A l’occasion de cette Journée mondiale du réfugié le HCR et ses partenaires ont organisé plusieurs événements dans tout le pays tout au long du mois. Ces événements ont été pensés et planifiés en collaboration avec les réfugiés, les communautés d'accueil, la société civile, les partenaires des Nations Unies, les ONG et les représentants du gouvernement. L’objectif a été de réunir les communautés d'accueil et les réfugiés et de mettre en lumière la précieuse contribution de ces derniers au tissu social mauritanien.

Plusieurs matchs de football ont permis aux étudiants réfugiés d’affronter la ligue nationale de football de Mauritanie et les volontaires des Nations Unies. À Nouadhibou, plus de 2 000 personnes se sont réunies pour assister à un concert en direct avec l’artiste local Le Baron. À Nouakchott, les enfants réfugiés ont exploré le monde de l'art à la Galerie D'art, où les visiteurs ont également pu apprécier l'exposition de photos de Malika Diagana sur les femmes réfugiées leaders du camp de Mbera. Une cérémonie officielle a été organisée au camp de Mbera et à Bassikounou avec les réfugiés et les communautés d'accueil. Durant cet événement, les élèves réfugiés ont exposé leurs œuvres d'art, présenté une pièce de théâtre et des danses et des musiques traditionnelles, et ont reçu un prix.

Pour plus d'informations sur ces événements, veuillez consulter la page Facebook du HCR Mauritanie.