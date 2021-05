L’utilisation des interventions en espèces par le HCR s’est étendue, ces 15 dernières années, tant en termes de nombre d’opérations que de volume des subventions accordées. Ces interventions constituent un mécanisme souple d’apport d’une assistance qui permet aux réfugiés et autres personnes relevant du mandat du HCR de répondre à leurs besoins prioritaires de manière autonome et digne, tout en soutenant les marchés locaux.

Les interventions en espèces en Mauritanie

En Mauritanie, le HCR est aligné sur la stratégie globale de l’Agence pour l’institutionnalisation de l’assistance en espèces (CBI) et son utilisation élargie et systématique. Depuis 2018 les interventions en espèces du HCR en Mauritanie se sont élargies pour consolider la résilience et la cohésion sociale auprès des réfugiés et la communauté hôte. Les secteurs de mise en œuvre de cette modalité sont le cash à usage multiple pour la réponse aux besoins de Personnes à Besoins Spécifiques (PBS), le Cash pour l’éducation pour le niveau primaire, secondaire et supérieur, le Cash pour le rapatriement, le Cash pour les Abris et Articles Ménagers Essentiels (AME).

En 2020, l’assistance en espèce s’est démontrée particulièrement efficace et efficiente dans le soutien aux plus vulnérables fortement impactés par les effets socio-économiques de la pandémie. Cela, grâce au Cash pour la protection sociale pour les réfugiés dans les zones urbaines et au Cash pour la réponse socio-économique en appui des entrepreneurs au camp de Mbera en parallèle à l’assistance aux populations hôte affectées par les inondations à Bassikounou.

Mécanismes de transfert monétaire aux bénéficiaires

L’assistance en espèce est transférée aux bénéficiaires à travers deux mécanismes :

Cartes prépayées : Les retraits d'espèces sont effectués à la Banque El Amana (BEA) aux guichets automatiques à Nouakchott et Nouadhibou. Distribution directe d'argent en espèces : Distribution d'argent liquide par BEA après vérification biométrique (empreintes digitales et scan de l'iris) via l'Outil de Distribution Globale (GDT) du HCR et vérification de l'identité dans la base de données proGres du HCR au camp de Mbera

Le mécanisme de redevabilité sera régulièrement mis à jour sur la base des évidences terrain pour s’assurer qu’il demeure pertinent. Les post-distributions monitoring vont être systématisés pour aider à mettre en œuvre les engagements de qualité et de redevabilité.

Redevabilité

Un service de paiement adapté est mis en place pour les réfugiés à besoin spécifique. Avantages

En plus de l’autonomie que l'assistance en espèces procure aux bénéficiaires en termes de détermination des besoins personnels, cela contribue également à la promotion de l’économie locale et à la coexistence pacifique en générant des avantages supplémentaires, en matière de protection pour les réfugiés. Parmi ces avantages :

• Accès aux services financiers réfugiés au-delà des cartes de retrait d'argent,

• Ouverture de comptes auprès de certaines institutions de microfinance et accès au crédit,

• Faciliter l’inclusion socio-économique.

Les interventions en espèces en 2021

En 2021, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de protection et d’assistance des personnes relevant de sa compétence, le HCR en Mauritanie renforcera de façon significative son programme d'intervention en espèces au camp de Mbera et aux alentours (y compris pour la population hôte) et dans les zones urbaines de Nouakchott et Nouadhibou.

Le programme d’interventions en espèce pour l’année 2021 prévoit des interventions régulières dans plusieurs domaines (Multipurpose cash-assistance, kit hygiénique, éducation, support aux nouveaux arrivants, etc.) et des interventions dans le domaine de la riposte post-COVID-19.

Le HCR prévoit de consolider son partenariat avec le secteur privé, les autorités nationales et locales ainsi que les ONGs pour la mise en œuvre de son programme d’intervention en espèces.