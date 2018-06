La Délégation du CICR en Mauritanie: faits et chiffres Janvier - Décembre 2017

Le CICR mène des activités en République islamique de Mauritanie depuis 1970. Il y a ouvert une délégation en 2013. Le CICR visite les personnes détenues et s’efforce d’améliorer leurs conditions matérielles et de traitement en détention. Dans l’est du pays, il soutient les populations résidentes et réfugiées dans leurs besoins essentiels, tels que l’accès à l’eau et aux services vétérinaires. En coopération avec le Croissant-Rouge Mauritanien (CRM), dont il soutient la préparation aux urgences, le CICR offre des services pour le rétablissement des liens familiaux entre proches déplacés par les conflits.

Le CICR promeut le respect du droit international humanitaire auprès des autorités et des porteurs d’armes.