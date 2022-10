La Brigade Anti-Feu du camp de Mbera en Mauritanie devient la lauréate régionale Afrique de la distinction Nansen du HCR pour les réfugiés

MAURITANIE, 4 octobre 2022. Les volontaires réfugiés de la Brigade Anti-Feu (BAF) de Mbera, un camp de réfugiés situé dans l’extrême sud-est de la Mauritanie, font partie des cinq actions humanitaires récompensées cette année par la distinction Nansen du HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Cette distinction rend hommage à l'exceptionnel courage de la Brigade dans le combat contre les feux de brousse et pour la protection de l’environnement dans le camp de Mbera et ses environs. Leur engagement a permis de protéger les vies et les ressources naturelles vitales pour les réfugiés et la population hôte.

La Brigade Anti-Feu de Mbera est une initiative communautaire composée d’environ 200 volontaires réfugiés maliens vivant dans le camp de réfugiés de Mbera. Depuis 2018, les volontaires ont éteint plus d'une centaine de feux de brousse à proximité du camp de Mbera et des villages voisins, et mis en place près de 620 kilomètres de pares-feux pour prévenir la propagation des flammes.

"Nous sommes volontaires parce que nous devons l'être", déclare Ahmedou, le président actuel de la Brigade. "Le feu de brousse est un prédateur pour nous. Si nous n'allons pas l'éteindre, il va brûler le campement, le bétail, et le pâturage."

Environ 90 pour cent du territoire de la Mauritanie est désertique, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux effets de la déforestation et de la sécheresse. Pendant la saison sèche, qui s'étend de septembre à juillet, les températures dépassent régulièrement les 40 degrés Celsius et les feux de brousse sont très fréquents.

Pour éteindre les incendies, la brigade travaille souvent pendant de longues périodes - parfois 12 heures d'affilée, plusieurs jours de suite - avec des équipements rudimentaires et en se munissant de branches d’arbres. La construction des pares-feux peut quant à elle prendre plusieurs semaines pendant lesquelles réfugiés et membres des villages environnants partagent le même quotidien.

Pour mener à bien leur combat, les volontaires s’appuient sur les autorités locales - notamment le Hakem (préfet) de Bassikounou –, l’ONG locale mauritanienne SOS Désert, la coordination du camp composée de leaders communautaires et le HCR qui pilotent ensemble le mécanisme d’alerte et de réponse.

« Avec la Brigade Anti-Feu, nous devenons aux yeux du monde entier une solution, et non un fardeau vis-à-vis des populations hôtes. Non seulement nous protégeons la richesse du Hodh El Chargui qui est une région d’élevage, et en même temps, nous scellons la coexistence pacifique. » déclare Momo, le coordinateur du camp de réfugiés de Mbera.

La cérémonie de remise de la distinction Nansen 2022 se tiendra le 10 octobre à Genève, en Suisse.

A propos de la distinction Nansen

La distinction Nansen du HCR pour les réfugiés honore des actions humanitaires hors du commun en faveur des réfugiés, des déplacés internes et des apatrides. Elle comprend une médaille commémorative et un prix de 150 000 dollars, généreusement financé par les gouvernements de la Suisse et de la Norvège.

En étroite concertation avec le HCR en Mauritanie, le lauréat utilise son prix pour financer un projet complétant l'action déjà menée.

Le programme de la distinction Nansen pour les réfugiés est financé en partenariat avec le Gouvernement helvétique, le Gouvernement norvégien, le Conseil d'État de la République et du canton de Genève, le Conseil administratif de la Ville de Genève et la Fondation IKEA.

