G5 Sahel : la Banque africaine de développement et le HCR appuient le plan de riposte sanitaire de la Mauritanie face à la pandémie de Covid-19

Nouakchott, Mauritanie, 1 er avril 2021 – La Banque africaine de développement et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés en Mauritanie (HCR) ont remis, ce jour, un lot d’ambulances médicalisées au ministère mauritanien de la Santé pour l’aider à faire face à la pandémie de Covid-19.

À cette occasion, le représentant de la Banque africaine de développement, Amine Mouaffak, et la représentante du HCR, Maria Stavropoulou, ont rencontré le ministre de la Santé, Mohamed Nedhirou Ould Hamed.

Ce don d’une valeur de près de 180 000 dollars américains, qui est destiné à la région du Hodh Chargui, s’inscrit dans le cadre du projet d’appui en faveur des pays membres du G5 Sahel pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Le projet d’appui, coordonné par le G5 Sahel, est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de plus de 20 millions de dollars américains et mis en œuvre par le HCR en collaboration avec les gouvernements des cinq pays bénéficiaires (Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad).

« Je tiens à remercier dans ce cadre la Banque africaine de développement, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés et le G5 Sahel pour leur appui au plan de riposte national contre la Covid-19 », a déclaré Mohamed Nedhirou Ould Hamed, ministre de la Santé de la Mauritanie.

Ce financement est destiné à renforcer la capacité de réponse des pays du G5 Sahel et à moderniser leurs systèmes de surveillance épidémiologique. Le projet soutient également le déploiement de mesures nationales de protection sociale au bénéfice des réfugiés et de leurs communautés d'accueil. Il contribue aussi à appuyer les systèmes alimentaires et nutritionnels.

« Nous matérialisons aujourd’hui une des multiples dimensions de notre appui à la riposte sanitaire de la Mauritanie. Mais notre soutien va au-delà puisqu’il bénéficie aux quatre autres États membres du G5 Sahel, a précisé le représentant de la Banque africaine de développement, Amine Mouaffak. Ces ambulances permettront de transférer, dans de meilleures conditions, les patients en état de détresse et de contribuer ainsi à sauver des vies. Et c’est cela qui compte ! »

Plus de 150 000 kits de tests, de réactifs et de consommables ainsi que près d’un million d’équipements de protection individuelle (EPI) seront mis à disposition de la Mauritanie. De même, quelque 200 agents de santé seront formés à la prévention, au contrôle, à la prise en charge et aux techniques de laboratoire spécifiques à la pandémie de Covid-19.

« Les ambulances permettront l’évacuation des malades de la Covid-19 dans la Wilaya du Hodh Chargui et contribueront également au renforcement du système sanitaire au bénéfice des réfugiés et de l’ensemble de la communauté qui les accueille », a souligné la représentante du HCR pour la Mauritanie,

Maria Stavropoulou.

Le HCR apporte un soutien opérationnel en assurant la protection de près de 70 000 réfugiés et demandeurs d’asile à Nouakchott et Nouadhibou et dans la Moughataa de Bassikounou (Hodh Chargui).

La Banque africaine de développement a également accordé au G5 Sahel un don de près de 1,4 million de dollars provenant de sa Facilité d'appui à la transition. Il vise à consolider les capacités d'exécution et de coordination de son Secrétariat exécutif et à assurer des formations sur la biosécurité et la gestion des déchets biomédicaux dans les cinq pays de l’organisation.

Pour le Secrétaire exécutif du G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou, « cet appui de la Banque africaine de développement et du HCR permet aux États du G5 Sahel de coordonner leurs interventions pour améliorer l’accès aux soins des populations vivant dans les zones frontalières. »

Contacts médias

Banque africaine de développement I Fahd Belbachir, chargé supérieur de la communication et des relations extérieures pour l’Afrique du Nord I f.belbachir@afdb.org I +212 530 71 36 65

Secrétariat Exécutif du G5 Sahel I Salwa Chérif, communication I salwa.cherif@g5sahel.org I + 222 33 61 26 63

HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés I Viola Bruttomesso, associée aux relations extérieures I bruttome@unhcr.org I +222 28 88 21 05