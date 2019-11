FSWG - Note de positionnement technique : Sécheresse pastorale en Mauritanie et au Sénégal en 2019

Les agro-pasteurs du Sahel ont besoin d’herbe et d’eau, deux éléments qui se raréfient lorsque les pluies se font attendre. Nous voilà en face d’une énième année où la saison des pluies a accusé un énorme retard dans le démarrage en Mauritanie et au Sénégal. Dans ces deux pays, la saison des pluies, qui en règle générale ne dépasse pas quatre mois, a connu un démarrage tardif d’environ deux mois. Ce retard et les épisodes de séquences sèches de longues durées ont fortement affecté la production de biomasse et le stockage en eau de surface dont dépend le bétail.

UN HIVERNAGE EN RETARD DE DEUX MOIS AVEC UN IMPACT NÉGATIF SUR LES STOCKS DE BIOMASSE