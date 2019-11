Evaluation décentralisée pour la prise de décisions basée sur les preuves: Système d’Assurance Qualité des Evaluations Décentralisées (DEQAS)

1. Introduction

Ces Termes de Référence (TDR) sont élaborés pour l’évaluation de la contribution du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à la mise en place et à l’opérationnalisation d’un Système de la Protection Sociale Adaptative (SPSA) en Mauritanie depuis 2018. Cette évaluation est demandée par le bureau de pays du PAM Mauritanie et couvrira la période 2018 à mars 2020. Le développement d’un système intégré de protection sociale est une priorité du Gouvernement Mauritanien reflétée dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) (2016-2030) et la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNSP), dans le but de protéger et d’accompagner les populations les plus vulnérables du pays face aux défis que constituent la pauvreté structurelle et les chocs conjoncturels, notamment ceux d’ordre naturel. Dans un contexte fortement marqué par les effets du changements climatiques, la mise en place de filets sociaux réactifs aux chocs efficients, adossés à des dispositifs d’alerte, de prises de décision et de financement rapide constituent des jalons importants pour renforcer la résilience tant au niveau national que local. De tels mécanismes sont nécessaires pour l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD), en particuliers les ODD 1 et 2.

Depuis janvier 2019, le PAM Mauritanie met en œuvre son Plan Stratégique Pays (PSP) 2019-2022 qui prévoit un repositionnement du Programme Alimentaire Mondial en appui à la mise en place d'un système national de protection sociale adaptative, combiné à la mise en œuvre d'interventions intégrées et pluriannuelles de renforcement de la résilience communautaire en faveur des populations locales et réfugiées, ainsi qu'au maintien de solides capacités de réponse aux crises.

Le PAM travaille avec des partenaires des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Bureau International du Travail (BIT), Organisation pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) et avec la Banque Mondiale (BM), de manière concertée, depuis 2016, pour appuyer la mise en place des outils et capacités requises au fonctionnement du SPSA de la Mauritanie. Cette priorité constitue un élément-clé du PSP du PAM.

Cette évaluation représente une opportunité pour le PAM de documenter les réalisations liées au renforcement des outils et capacités du SPSA émergent, sur les cinq composantes essentielles suivantes : (i) l’alerte précoce, (ii) le dispositif de préparation et de réponse aux chocs, (iii) le financement de la réponse aux chocs,(iv) la priorisation géographique et le ciblage, et (v) les modalités d’assistance. L’évaluation, qui sera conduite entre octobre 2019 (phase de préparation) et juillet 2020 (phase de compte rendu), est gérée par un comité d’évaluation (CE) formé par l’unité de suivi et évaluation du bureau pays (BP) du PAM et de l’unité évaluation du bureau régional (BR) du PAM à Dakar (en appui au BP du PAM en Mauritanie).

Ces TDR ont été préparés par le CE en se basant sur la revue des documents et sur la consultation des participants en suivant le modèle standard du PAM. Le but de ces TDR est double : d’une part, ils fournissent des informations importantes aux membres de l’équipe de l’évaluation et les aident à guider le processus d’évaluation ; et d’autre part, ils fournissent des informations importantes aux participants sur l’évaluation proposée.