Enquête pilote sur la migration à Nouakchott, 13 – 16 décembre 2020 - Rapport d’analyse

INTRODUCTION

Nouakchott, capitale de la Mauritanie, occupe une position centrale dans la région, elle fait le lien entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Ville diverse et multiculturelle, elle est historiquement un lieu d’échanges et de mobilités en perpétuelle construction, concentrant ainsi une grande partie des activités économiques du pays.

Nouakchott est devenue un point de transit pour les migrants se dirigeant vers l’Afrique du Nord ou l’Europe et une ville de destination majeure des travailleurs, accueillant la majorité de la population migrante de Mauritanie.

Malgré l’importance économique et commerciale de Nouakchott, peu de données statistiques récentes ont été produites sur la population migrante dans la ville, et il n’existe que peu d’analyses approfondies sur les profils, les besoins et les conditions de vie des migrants dans la ville. L’Office National de la Statistique (ONS) a conduit un recensement de sa population, migrants inclus, en 2013 (RGPH 2013) et l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) a mis en œuvre son Système de Suivi des Populations Mobiles mettant en avant la présence d’environ 84 000 migrants dans les 9 Moughataas de Nouakchott.

Pour mettre à jour ces informations et obtenir une meilleure compréhension du profil des migrants dans le pays, de leur parcours migratoire, leurs conditions de vie ainsi que de leurs besoins l’OIM et l’ONS réalisent conjointement des enquêtes à Nouakchott. En préparation à ces enquêtes prévues pour mars/avril 2021, une activité pilote a été réalisée à Nouakchott pour tester la méthodologie et le questionnaire. Cette enquête pilote est l’objet de ce rapport.