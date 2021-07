DTM Mauritania: Enquête sur l'utilisation des produits d'information 2021 (Publication juillet 2021)

La Matrice de suivi des déplacements (DTM, Displacement Tracking Matrix en anglais) est mise en œuvre en Mauritanie pour recueillir des données sur les déplacements et les flux migratoires, ainsi que sur les profils et besoins des populations mobiles. Dans ce cadre, la DTM développe des produits d'information (notamment des rapports, tableaux de bord, cartes et bases de données) compilant et analysant les données recueillies, afin d'orienter les opérations et stratégies des partenaires et de fournir un aperçu des dynamiques de mouvements de populations dans le pays.

Afin d'améliorer les produits de la DTM Mauritanie et de répondre aux besoins des partenaires, une enquête sur l’utilisation des produits d’information a été menée en avril et mai 2021. Ce tableau de bord présente les principaux résultats de cette enquête, qui a recueilli les réponses de 52 partenaires et participants.

Les résultats de cette enquête donnent des indications sur les besoins d’information, ainsi que des pistes de réflexion quant à l'amélioration et l'adaptation des produits d'information proposés.