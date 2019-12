Diagnostic de l’impact des réfugiés sur les populations hôtes: Analyse de l’impact des réfugiés et diagnostics participatifs auprès des populations hôtes, octobre 2019

Resumé executif

Contexte, objectifs et méthodologie de travail

La moughataa de Bassikounou, au Sud-Est de la Mauritanie, accueille depuis 2012 plus de 56.000 réfugiés maliens ayant fuit les troubles et l’insécurité de leur pays au camp de Mbera et dans les villages alentour. Cet afflux de population dans la région constitue à la fois un potentiel de nouvelles opportunités, en augmentant la taille du marché local et de ses besoins, mais aussi des défis notamment au niveau de la cohésion sociale dans cette région : les populations hôtes comme réfugiées dépendent d’activités agricoles, principalement l’élevage transhumant, pour leur alimentation etleurs revenus, etla présence des réfugiés représente une concurrence pour l’accès aux ressources naturelles.

Afin de fournir les réponses locales les plus adaptées et pertinentes pour les populations réfugiées et hôtes dans ce contexte, le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) a réalisé plusieurs études, dont une analyse des chaînes de valeur représentant des opportunités économiques pour les populations hôtes et réfugiées en 2018. Dans cette lignée, le présent diagnostic a pour objectif général de fournir les informations qui permettent de planifier et mettre en œuvre des projets pour les populations hôtes, en prenant en compte l’impact de la présence et des activités des réfugiés afin de pouvoir consolider et exploiter ses effets positifs et mitiger ses effets négatifs.

Les objectifs intermédiaires de ce travail ont donc été de réaliser une évaluation de l’impact des réfugiés pour les populations hôtes, puis d’identifier les besoins de ces dernières en termes de projets et d’infrastructures, et enfin d’analyser la viabilité etla rentabilité de certains projets pour aboutir à une série de propositions d’interventions.

Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie de travail pour cette étude a adopté plusieurs approches. L’évaluation de l’impact de la présence des réfugiés et de leurs activités a requis dans un premier temps que soient définis les mécanismes à l’œuvre de manière théorique pour ensuite vérifier leur existence ou non à travers une enquête qualitative sur le terrain, auprès des populations hôtes et réfugiées, et auprès d’acteurs stratégiques et des institutions impliquées localement. Puis, l’identification des besoins en termes d’infrastructures et d’activités a été menée de façon principalement participative, en impliquantles populations hôtes etles réfugiés et en distinguant clairement les aspirations et besoins des femmes de ceux des hommes pour assurer que les voix de celles-ci soient entendues et que les propositions d’interventions soient à la fois sensibles au genre et permettent le dépassement des barrières de genre traditionnelles. Enfin, la viabilité de certains projets d’appui aux populations a été étudiée en vérifiant l’existence d’un marché potentiel, en définissant des hypothèses de fonctionnement et en établissant un compte d’exploitation prévisionnelle pour chacun de ces projets.