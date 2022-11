Bulletin sur le criquet pèlerin No 529 (7 novembre 2022)

LES PLUIES D'ÉTÉ ET LA REPRODUCTION CESSENT

POINTS CLÉS

- Situation actuelle : calme dans toutes les régions

- Octobre : les pluies d'été sont terminées et la reproduction estivale est presque nulle.

- Novembre-mi-décembre : les effectifs acridiens apparaîtront et augmenteront légèrement sur la côte de la mer Rouge du Soudan, de l'Érythrée, du Yémen, de l'Arabie Saoudite, et peut-être du sud-est de l'Égypte et de la côte du nord-ouest de la Somalie.

La situation du Criquet pèlerin est restée calme en octobre.

De faibles effectifs d'ailés solitaires et quelques larves ont été observés dans certaines parties de la Mauritanie, du Niger, du Tchad, du Soudan et du Yémen. Dans le nord-ouest de la Mauritanie, quelques groupes d'ailés en accouplement et de larves transiens ont été observés et 213 ha ont été traités. Au Soudan, un groupe d'adultes a été vu à l'ouest des collines de la mer Rouge. Dans les zones pré-hivernales, des pluies légères sont tombées par moments sur la côte de la Mer Rouge au Yémen et ont commencé à pleuvoir dans les parties de la côte du Soudan, de l'Erythrée et de l'Arabie Saoudite. Il n'y a eu de précipitations ni de criquets en Asie du sud-ouest. Selon les prévisions, les effectifs acridiens apparaîtront et augmenteront légèrement sur la côte de la mer Rouge du Soudan, de l'Érythrée, du Yémen, de l'Arabie saoudite, et peut-être dans le sud-est de l'Égypte et sur la côte du nord-ouest de la Somalie. La reproduction à petite échelle va commencer localement mais devrait rester faible dans la zone hivernale et aucune évolution significative n'est probable. Dans le nord-ouest de la Mauritanie, la reproduction aura lieu et quelques groupes supplémentaires pourront se former.

Les surveillances et la vigilance doivent être maintenues dans les zones de reproduction hivernale.