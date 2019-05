L'UNISDR outille les petites et moyennes entreprises de la Caraïbe dans une perspective d'intégration régionale pour assurer la continuité des activités en période de catastrophe

Fort-de-France, Martinique, 26 Avril 2019 – Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes a fait de la résilience aux catastrophes des petites et moyennes entreprises un axe prioritaire de son travail au niveau de la Caraïbe. En effet, la Caraïbe est la région du monde avec la plus forte concentration de Petits états insulaires en développement (SIDS), soient 28 sur 58 SIDS au total dans le monde et, qui sont les états plus susceptibles de subir les effets évènements météorologiques extrêmes, amplifiés par le changement climatique : cyclones, pluies diluviennes, remontée du niveau de la mer etc.

L'économie de cette région repose sur le tourisme, l'agriculture et les produits manufacturés artisanaux et textiles qui sont assurés par un maillage de petites et moyennes entreprises faisant face régulièrement aux risques de désastres naturels.

Formation sur la Continuité des Activités en période de catastrophes

Les 24 et 25 Avril dernier, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (CCIM) s'est tenu un remarquable atelier de formation de formateurs/trices sur la continuité des activités en période de catastrophes avec plus d'une vingtaine de professionnels travaillant dans et/ou en soutien au secteur privé des affaires. Cette formation rentre dans le cadre du Projet d'Appui à l'Intégration Régionale Caraïbe – Climat (PAIRC-C) financé par le Fonds de Solidarité́ Prioritaire Innovant du Ministère français des Affaires Étrangères et mis en œuvre par UNITE Caribbean, agence caribéenne spécialisée dans le conseil et l'accompagnement à la mise en œuvre de projets de coopération à l'échelle de la Caraïbe.

Elle a été techniquement assurée par les experts du Bureau des Nations Unies pour la réduction des catastrophes qui travaillent dans le renforcement de la résilience des entreprises privées, en étroite ligne avec les priorités de ARISE, Alliance du Secteur Privé pour les Sociétés Résilientes aux Catastrophes. Les modules suivantes ont été développées avec une active contribution des participants/tes qui n'ont pas manqué d'enrichir la formation à partir d'un partage d'expériences très diversifié :

Compréhension renforcée des concepts de Réduction de Risques de Catastrophes (RRC) ;

Cartographie des menaces de dangers historiques et futures ;

Cartographie des opportunités actuelles ;

Choix de stratégie pour la conception et la mise en œuvre d'un Plan de Continuité des Activités (PCA) ;

Exercice d'élaboration du PCA ;

La mise en œuvre et le suivi-évaluation du PCA ;

Appréciation et prochaines étapes

Les bénéficiaires de cette formation, une vingtaine de répresentants/tes de 4 pays de la région, à savoir Sainte-Lucie, La Dominique, Haïti et Martinique, ont exprimé leur gratitude et témoigné leur engagement à devoir la répliquer dans leur pays respectif au profit des PME engagées dans une perspective de renforcement de leur résilience aux catastrophes.

En vue de maintenir un partage continu d'expériences et sensibiliser le grand public sur les défis et les avancées matière de résilience des PME, un appel à la soumission de bonnes pratiques en matière de RRC, une initiative centrée sur la promotion et échange d'expériences sur la manière dont le secteur privé est engagé pour réduire l'impact des catastrophes qui est accessible en ligne : https://eird.org/americas/call-for-good-practices-of-drr-in-private-sect.... L'engagement technique de l'UNISDR a été supporté financièrement par La Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire européennes de la Commission européenne (ECHO).