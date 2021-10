YouthConnekt Mali est désormais lancé

La cérémonie officielle marquant le démarrage officiel du programme s'est tenue ce jeudi 7 octobre au Centre International des Conférence de Bamako sous la présidence du Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher , en présence du Représentant résident adjoint du PNUD, Alfredo Teixeira.

En effet, le Mali a endossé le programme YouthConnekt au mois de novembre 2020 qui entre dans le cadre de la stratégie nationale pour la jeunesse.

A travers le monde, de jeunes hommes et femmes demandent à prendre une part active aux décisions économiques, sociales et politiques. De son côté, le PNUD reconnaît ce rôle essentiel au développement humain durable dans sa Stratégie pour la jeunesse 2014-2017 . Cette stratégie identifie les enjeux et les défis rencontrés aujourd'hui par les jeunes en matière de développement.

Placé au Mali sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne, le programme a été conçu sur le modèle de YouthConnekt Africa qui a été lui-même crée en 2012 par le gouvernement du Rwanda en partenariat avec le PNUD au niveau mondial.

Il s'agit d'une solution locale africaine pour fournir des solutions pertinentes pour le Sud mondial et pour soutenir la mise en œuvre d'initiatives Sud-Sud pertinentes pour autonomiser les jeunes et connecter la jeunesse africaine pour la transformation socio-économique. La plateforme cherche à autonomiser les jeunes en améliorant leurs connaissances, leurs expériences et leurs compétences tout en investissant dans leurs idées, innovations et initiatives.

« Notre pays, au regard de sa population extrêmement jeune environ 70 %, doit se saisir de cette opportunité pour rendre plus active la jeunesse en la mettant à l'abri des déviances, de l'oisiveté et créer les conditions idoines de sa pleine participation à la construction nationale » a indiqué le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne.

« Cette initiative de développement de la jeunesse malienne doit instaurer une synergie d'actions avec les autres plateformes existantes en vue de favoriser l'engagement et l'implication active des jeunes » at-il ajouté.

« L'engagement et la participation des jeunes dans le processus de consolidation de la paix et le processus électoral comme axes d'intervention de YouthConnekt au Mali joue un rôle important pour le Mali au regard de la crise sécuritaire, socioéconomique et politique exacerbée par la pandémie de la COVID-19, qui affecte profondément les capacités de résilience des jeunes et des femmes » a souligné Alfredo Teixeira.

Au niveau du continent, l'objectif du programme est de créer 10 millions d'emplois dans des environnements d'emploi durables dans les industries émergentes, créer 25 millions d'opportunités grâce à la formation et à l'inscription sur les lieux de travail et connecter 100 millions de jeunes.