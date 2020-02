Visite du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération au Mali

Du 12 au 14 février 2020, une délégation monégasque* conduite par Laurent Anselmi, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, s’est rendue en visite au Mali afin de s’entretenir avec les autorités maliennes et de rencontrer les partenaires de la Coopération monégasque. Cette visite de travail a permis de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les deux Etats.

Au cours de son séjour au Mali, la délégation monégasque a été reçue par le Ministre malien de la Santé et des Affaires Sociales. A cette occasion, Laurent Anselmi et Michel Sidibe ont procédé à la signature de deux Protocoles d’Accord concernant la lutte contre la drépanocytose, première maladie génétique mondiale.

Cette visite de travail alternée de rencontres officielles et de visites de terrain, a permis de faire un tour d’horizon des différents partenariats menés avec les autorités maliennes ou bien avec les partenaires de la Coopération monégasque dans les domaines de la protection civile, de la santé, de l’éducation et de l’insertion socio-économique des populations les plus vulnérables. Une cérémonie officielle de remise de matériel à l’Ecole nationale de la Protection Civile, à Bamako, et un renouvellement du partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (F.A.O.), visant au renforcement de la sécurité alimentaire des femmes au Nord Mali, ont également été à l’ordre du jour de cette visite.

Enfin, Laurent Anselmi a participé au côté de l’ancien chef d’Etat malien, Amadou Toumani Touré, président de la Fondation pour l’Enfance, à la cérémonie d’inauguration de l’unité de cathétérisme cardiaque Mali-Monaco-SHARE de l’hôpital Mère-Enfant de Bamako, en présence de l’association monégasque SHARE, porteuse du projet.

Rappelons que la coopération bilatérale entre les deux la Principauté de Monaco et le Mali a été initiée en 2006. Elle a été renforcée en 2011, par la signature d’un Accord-cadre de coopération à l’occasion de la venue à Monaco de l’ancien Président malien Amadou Toumani Toure, ainsi qu’en 2012 par la Visite d’Etat au Mali de S.A.S. le Prince Souverain. En mars 2019, la deuxième session de la Commission Bilatérale de Coopération entre les deux pays s’est tenue en Principauté.

*La délégation monégasque était composée de : Laurent Anselmi, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, Mossadeck Bally, Consul Général de Monaco au Mali, Bénédicte Schutz, Directeur de la Coopération Internationale, Candice Manuello, Responsable Programmes à la Direction de la Coopération Internationale et Cécile Dakouo, Coordinatrice Pays à la Direction de la Coopération Internationale.