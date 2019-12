Violations Graves des Droits de l'Enfant dans des Situations de Conflits Armés, Mali Janvier-Septembre 2019

Les graves violations des droits de l'enfant comprennent le recrutement et l'utilisation par les forces et groupes armés, les meurtres et mutilations, les viols et autres violences sexuelles, les attaques sur les écoles et les hôpitaux, les enlèvements ainsi que le déni d'accès humanitaire. Ces dernières années, un accroissement des cas de violations graves a été constaté, notamment en ce qui concerne les meurtres et mutilations et les cas de recrutement et enrôlement par les groupes armés.