Évaluation itérative avec mini-séminaire – EIMS 3, Mopti, Gao, Kidal, Tombouctou, Taoudéni, Ménaka, Version finale 29 janvier 2020

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les régions couvertes par le programme KEY sont toujours confrontées à l’insécurité, grandissante dans certaines zones. Cette insécurité se caractérise depuis quelques mois par des attaques des structures étatiques et des organisations non gouvernementales (ONG) dans la plupart des régions couvertes par le programme. Malgré ce contexte difficile, des efforts sont consentis par l’Etat et ses partenaires dans le cadre de la recherche de la paix et de la sécurité pour les personnes et leurs biens. Dans les différents domaines d’intervention, le programme réalise des résultats probants ressortis lors de cette EIMS. Des insuffisances ont également été constatées sur certaines questions abordées lors des entretiens. On peut notamment retenir les points suivants :

Transferts monétaires

Les ONG ont pu s’adapter au contexte sécuritaire qui rend la distribution d’argent trop risquée dans certaines localités. Ainsi, des coupons ont été distribués aux bénéficiaires dans ces localités, coupons qui ont été échangés contre des denrées de première nécessité auprès de commerçants locaux. Malgré la mise en place par les ONG d’un mécanisme de suivi afin de s’assurer que les bénéficiaires reçoivent les quantités dues, les entretiens montrent qu’ils préfèrent recevoir du cash afin de pouvoir négocier les prix eux-mêmes. Dans les localités où cela est possible, des distributions d’argent ont été effectuées par l’intermédiaire de commerçants locaux comme décrit dans l’EIMS 2.

Malgré les difficultés, souvent inhérentes au contexte, les différentes structures ont utilisé des mécanismes permettant d’assurer l’implication des bénéficiaires et des chefs communautaires dans les processus qui se sont, généralement, bien déroulés. De l’avis général (entretiens avec les parties prenantes), le transfert monétaire aux bénéficiaires a permis aux ménages pauvres de disposer des ressources pour subvenir aux besoins alimentaires et non alimentaires du ménage pendant un certain temps.

Nutrition

L’intégration de la nutrition dans les PDSEC se fait timidement. Cette intégration dépend du fonctionnement des collectivités locales et de la présence des services techniques. Or, le constat est que bon nombre de conseils communaux ne fonctionnent pas, avec comme conséquence la non tenue des cadres de concertation et des défauts de suivi de l’élaboration des PDSEC. Le programme doit poursuivre les efforts qui ont permis d’avoir des résultats dans certaines communes, notamment en accompagnant et sensibilisant celles qui sont en situation de renouveler leur PDSEC. Des cadres de concertation ont été organisés avec le soutien financier des ONG et autres partenaires techniques et financiers. Ils sont utiles pour les autorités et les communautés dans la gestion et la planification du développement local.

La prise en charge de la nutrition dans les PDSEC est nécessaire car la majorité des Groupes de Soutien aux Activités de Nutrition (GSAN) sont fonctionnels dans les localités d’intervention du programme. La prise en compte de la nutrition dans le PDSEC, couplée avec un niveau de financement satisfaisant du PAM, contribuera à résoudre la difficulté majeure à laquelle ces groupes font face : l’indisponibilité d’intrants pour la prise en charge des cas de Malnutrition Aigüe Modérée (MAM). En plus de ce manque d’intrants, les GSAN manquent de matériels anthropométriques (comme la bande de Shakir) ; les entretiens avec les acteurs tendent à confirmer que les activités menées par le programme dans le cadre de la nutrition ne sont pas suffisantes face aux défis. Des sensibilisations sont nécessaires en faveur des collectivités, services techniques de l’État et communautés afin que chacun joue son rôle pour impacter positivement l’état nutritionnel des enfants. En effet, la réalisation des activités de nutrition sans appui politique local en faveur de la nutrition n’est pas de bon augure au niveau de la durabilité des acquis.

Moyens d’existence (effets)

La composante Activités Génératrices de Revenus (AGR) du programme est composée de différentes modalités selon les zones d’intervention et les organisations. Celles-ci ont ciblé des individus et des groupes d’individus. De manière générale, ces activités sont appréciées par les bénéficiaires qui exercent, ou ont exercé, des activités similaires. Les bénéficiaires, selon leurs dires, ont tiré profit de leurs activités et parviennent à subvenir à leurs besoins alimentaires et de santé, ainsi qu’à rembourser leurs dettes. Certains bénéficiaires ont déclaré avoir acquis des petits ruminants grâce aux AGR. L’analyse de différents entretiens avec les acteurs dans les régions visitées fait dire que la composante « moyens d’existence », si elle a des effets, ne permet pas de changer le statut socioéconomique des bénéficiaires. Elle contribue toutefois à améliorer les conditions de vie (satisfaire les besoins alimentaires et autres besoins essentiels) grâce à la création et ou la consolidation des actifs productifs capables de soutenir les ménages.

Apprentissage

Les équipes des différentes ONG rencontrées sur le terrain n’ont pas reçu le rapport de l’EIMS 2. Or, dans le contexte d’insécurité du programme, le constat est que le suivi des activités et l’accompagnement, qui sont des occasions d’apprentissage, peuvent être mis à mal. Ces activités sur le terrain au plus près des communautés bénéficiaires permettent de déceler les lacunes et d’y répondre, d’où l’importance d’une forte communication au sein de l’organisation et de coordination entre acteurs. Des ONG partenaires en charge de la mise en œuvre des activités, censées tenir compte des recommandations des évaluations, n’ont pas reçu le rapport EIMS 2. Enfin, les échanges avec les leaders des consortia révèlent que la coordination entre acteurs demeure un défi